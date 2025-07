A- A+

luto Preta Gil fez playlist para seu velório com músicas da madrinha Gal Costa, Ivete Sangalo e mais Seleção de 100 canções, organizada por Gominho, incluiu clássicos de artistas baianos e sucessos do pop internacional

Preta Gil não queria saber de tristeza, nem mesmo no momento de seu velório, realizado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio, no Centro da cidade. Por isso, a cantora havia manifestado o desejo de que, na cerimônia de despedida, tocasse uma playlist especial com 100 músicas cuidadosamente escolhidas, que vão da MPB e músicas de raiz africana ao pop internacional, reforçando suas afinidades musicais e celebrando laços familiares. Veja a lista completa a seguir.

Filha de Gilberto Gil, a artista — que morreu no último domingo (20) após um longo tratamento contra um câncer — organizou a playlist junto com um de seus melhores amigos, Gominho. “A playlist que está tocando no velório é uma playlist que a gente ouvia”, contou ele em entrevista ao “Mais você”, apresentado por Ana Maria Braga.

A seleção conta com músicas do próprio pai, Gil, da madrinha Gal Costa e de amigos como Ivete Sangalo — que era uma das mais próximas e prestou diversas homenagens à cantora durante seu tratamento — e Gloria Groove. Também inclui canções de Rihanna, Luiz Caldas, Marina Sena e Dua Lipa, além de sucessos de Caetano Veloso, Rita Lee, Marina Lima e Tim Maia. Veja a lista a seguir, segundo o G1.

"Cooped Up (with Roddy Ricch)" – Post Malone, Roddy Ricch



"Change" – Rita Lee, Roberto de Carvalho



"Soweto" – Michaël Brun, Shirazee



"Bota Pagodão Ponto Net" – Rachel Reis



"Kaya n'gan daya (Kaya)" – Gilberto Gil



"Drink de Gin" – GOMINHO



"Energy (Stay Far Away)" – Skepta, Wizkid



"Dance, Dance, Dance" – Mano Brown, Don Pixote, Seu Jorge



"Passionfruit" – Drake



"Levitating (feat. DaBaby)" – Dua Lipa, DaBaby



"Baiana" – Emicida, Caetano Veloso



"Make Me Feel" – Janelle Monáe



"Desaguar" – Mahmundi



"San Bá" – Vicente Garcia



"Bola de Cristal" – BaianaSystem



"Me Espera" – Mulú, Letrux

"Baby 95" – Liniker

"Banho de Folhas" – Luedji Luna

"Emoriô / Dia da Caça (Ao Vivo)" – Gilberto Gil, BaianaSystem

"Chega" – DUDA BEAT, Mateus Carrilho, Jaloo

"Meu Jeito de Amar" – Mulú, DUDA BEAT, Lux & Tróia

"Terapia" – BaianaSystem

"Acenda o farol" – Tim Maia

"Rito de Passá" – Mc Tha

"Macetar" – Anitta

"Yo x Ti, Tu x Mi" – ROSALÍA, Ozuna

"África" – Big Up

"afro futurista" – Fran, Gilberto Gil

"Diz pra Mim" – Jean Tassy, Iuri Rio Branco

"Vários Lugares" – Nanno

"MALAMENTE - Cap.1: Augurio" – ROSALÍA

"If It's Lovin' That You Want" – Rihanna

"Tieta - Live" – Luiz Caldas

"Is That For Me" – Alesso, Anitta

"Get Right" – Jennifer Lopez

"Ombrim (LARINHX Remix)" – Rosa Neon, LARINHX

"Se Liberta" – Kafé, Rincon Sapiência

"Azul" – Melly

"Baby Te Liguei" – Afrocidade, Mahal Pita

"Tô Te Querendo" – Mulú, Luedji Luna, ÀTTØØXXÁ

"Protetor Solar" – ÀTTØØXXÁ

"Tudo de Bom" – Duh Marinho

"Radar" – Gloria Groove

"deixa fluir" – Big Up, Gilsons

"Alegria" – Elia y Elizabeth

"Um Beijo" – Barbara Fialho, Jo Mersa Marley

"Cold Heart - PNAU Remix" – Elton John, Dua Lipa, PNAU

"Upside Down" – Diana Ross

"Am I Wrong" – Nico & Vinz

"Balakbak" – Ivete Sangalo

"Por Supuesto" – Marina Sena

"Proposta" – Gilsons

"Holograma" – Márcia Castro, Ivete Sangalo

"Cidade do Amor" – Rabo de Galo, Ubunto, Josyara

"Madame da Night" – Marô

"Braille" – Rico Dalasam, Dinho

"Tribal United Dance" – Carlinhos Brown

"Qué Pasa" – Projota, Mario Bautista

"Segue o Som" – Vanessa Da Mata

"Gosto de Quero Mais" – Hiran, Tom Veloso

"Malandrinha" – Edson Gomes

"Pelo" – Rachel Reis

"Lovezinho" – Rachel Reis

"Aquele Swing" – Néssa, ÀTTØØXXÁ, Zamba, Yan Cloud

"Desatei" – Rachel Reis, Cuper, Zamba

"Garota de Salvador" – Yan Cloud, Nara Couto, Zamba, Faustino Beats

"Lua Comanche" – Bala Desejo, Zé Ibarra, Julia Mestre, Dora Morelenbaum

"Pé Na Areia - Ao Vivo" – Thiaguinho

"Andar com fé" – Gilberto Gil

"Sorri Pra Bahia" – Luiz Melodia

"Eu Repetiria" – Vanessa Da Mata

"Me Liga" – Vanessa Da Mata

"Sossego" – Rachel Reis

"Motinha" – Rachel Reis

"Estratosférica" – Gal Costa

"Sinastria Imperfeita" – GOMINHO, Kafé, Boris REINE-ADELAÏDE

"Vejo O Sol E A Lua - Ao Vivo" – Ivete Sangalo

"Frenesi" – GOMINHO, Kafé

"Bomzão" – IZA, Tiwa Savage

"Flor do Futuro" – Claudio Zoli

"Patuá" – GOMINHO

"Boa Reza - Ao Vivo" – Vanessa Da Mata

"Brasa" – Rachel Reis, Céu

"Farol" – GOMINHO, Psirico

"CANDY" – ROSALÍA

"Mulher Homem Bicho" – Ana Frango Elétrico

"Camelo" – Edson Gomes

"Cordão De Bloco" – Timbalada

"Tudo Pra Amar Você" – Marina Sena

"Lovezinho" – Rachel Reis (duplicada)

"Patuscada de Gandhi" – Gilberto Gil

"Coisas da Bahia" – Davi Sabbag

"Reconvexo - Ao Vivo" – Caetano Veloso

"Marmelada" – Margareth Menezes

"Flores da Favela" – Jau

"Lábios De Mel" – Ivete Sangalo, Criolo

"Mistério do Planeta" – Novos Baianos

"The Zephyr Song" – Red Hot Chili Peppers

"Fullgás" – Marina Lima

"À Francesa" – Marina Lima

