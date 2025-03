Preta Gil é internada em UTI com infecção urinária

A- A+

A cantora Preta Gil voltou a ser internada e está na Unidade de Terapia intensiva (UTI) de um hospital particular de Salvador (BA) desde o último sábado (8).



De acordo com comunicado emitido pelo hospital - e divulgado em rede social da artista - Preta Gil teve diagnóstico de infecção urinária e está sob cuidados da equipe médica da unidade de saúde, inclusive de um urologista e do seu médico particular Roberto Kalil Filho.



O quadro de Preta, ainda segundo o comunicado, é estável.



Preta no Carnaval

e no Mar

Em tratamento contra um câncer, a artista carioca esteve em um camarote do Carnaval de Salvador e, emocionada, foi cortejada por foliões e por artistas que desfilavam em trios elétricos.









Recentemente Preta também postou em rede social sua ida à Baía de Todos os Santos.



Liberada pelos médicos, ela desejava um banho nas águas da Bahia. Um sonho que ela realizou e atestou ter sido melhor do que esperava.







