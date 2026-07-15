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HOMENAGEM Preta Gil é lembrada em missa no Rio um ano após a morte Cantora morreu em decorrência de um câncer no dia 20 de julho de 2025

Um ano após a morte de Preta Gil, amigos e familiares preparam uma missa no Leblon, Zona Sul do Rio. A homenagem religiosa está marcada para o dia 20 de junho, data exata da partida, na Paróquia Santa Mônica, às 11h da manhã.

No mesmo dia, à noite, a TV Globo e Globoplay dão início à programação "Quanto mais Preta, melhor", que consiste num filme e série documental totalmente dedicado à artista.

Com direção de Sandra Kogut e direção artística de Monica Almeida, o longa "Preta - Eu não ando só" estreia depois de "Quem ama cuida", na "Tela Quente", com imagens inéditas feitas por Preta documentando o tratamento e o dia a dia desde o diagnóstico de câncer, em 2023. Há também depoimentos de amigos como Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo, Angélica, Regina Casé, Ju de Paula, Gominho, Ana Carolina e outros, além de familiares como o filho, Francisco Gil, a neta, Sol de Maria, e o pai, Gilberto Gil.

Ainda no dia 20, entra no ar no Globoplay "Meu nome é Preta", série documental com direção de Mini Kerti. São, ao todo, quatro episódios, disponíveis nas segundas-feiras seguintes. A última parte chega no dia 8 de agosto, data o dia do aniversário de Preta. A produção traz registros inéditos da infância e vida adulta da filha de Gilberto Gil, relembra entrevistas marcantes e ouve familiares como a mãe, Sandra Gadelha, a madrasta, Flora Gil, o ex-marido Otávio Muller e amigos como Amora Mautner e Alice Carvalho.

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