A- A+

preta gil Preta Gil mostra flores em casa e agradece: "Obrigada por tanto amor e carinho" Artista foi diagnosticada com um câncer no intestino

Preta Gil, de 48 anos, usou seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (13), para mostrar o carinho que vem recebendo desde que foi diagnosticada com um câncer. Ela mostrou sua varanda e postou: "Casa florida pelos amigos". Em seguida, a cantora fez uma selfie em frente a um espelho e, mostrando outro buquê, agradeceu: "Obrigada por tanto amor e carinho".

A artista mostrou ainda os dois cachorros dela e do marido, Rodrigo Godoy. "Amores da mamãe", escreveu enquanto estava deitada no sofá.

Preta revelou o diagnóstico de adenocarcinoma após passar seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. "Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", disse a filha de Gilberto Gil, na ocasião.

O adenocarcinoma é um tipo de tumor que afeta as glândulas e o tecido epitelial dos órgãos excretores.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Lisa Marie Presley indicou local onde gostaria de ser enterrada, próxima ao filho e ao pai