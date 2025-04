Preta Gil passa por transferência aérea de hospital

A- A+

Em um stories publicado neste domingo (6), cantora Preta Gil compartilhou um vídeo em uma UTI aérea, mostrando a sua transferência de um hospital no Rio para outro em São Paulo. Ela trata um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023, e precisou ser internada da quinta-feira fazer exames e tomar medicamentos. Cerca de 15 dias atrás, Preta deu entrada em um hospital de Salvador (BA), com uma infecção urinária.

No vídeo deste domingo, Preta aparece com a irmã, Bela Gil, e uma amiga, Ju de Paulla. Ela faz uma brincadeira com bordão da influencer Virginia Fonseca, viralizado recentemente: “Mãe pode dar beijo?”.

Há algumas semanas, logo depois de deixar o Hospital Sírio-Libanês, onde ficou internada por cerca de dois meses, Preta Gil retomou algumas de suas atividades, participando de alguns eventos no carnaval do Rio e de outras ocasiões. Recentemente, ela compartilhou registros enquanto assistia à apresentação de seu pai, Gilberto Gil, em Salvador, na turnê "Tempo rei". Esteve ainda no "Domingão", apresentado por Luciano Huck, onde fez uma apresentação.

No palco do programa dominical, ela afirmou que irá continuar o tratamento contra o câncer no exterior. "Quero voltar para cá, curada, e poder retomar tudo o que amo fazer, como vir aqui cantar, ser jurada, brincar com minha neta, com meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tenho muita coisa para realizar ainda nesta vida, então me recuso a aceitar que acabou para mim agora. Acredito que ainda tenho um longo caminho pela frente", afirmou, na ocasião.

