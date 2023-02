A- A+

Tratamento de câncer Preta Gil posta nas redes estar enfrentando uma "ressaca pós-quimio"; entenda o que é essa condição Cantora está em tratamento contra o câncer de intestino descoberto no início do ano

A cantora Preta Gil apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (8) para avisar seus fãs que está "super bem" e "cheia de fé". No entanto, a artista justificou sua ausência das redes sociais afirmando que está enfrentando uma "ressaca pós-quimio chata", que por conta disso não estava gravando vídeos para a rede. A cantora está em tratamento contra um adenocarcinoma no intestino, um tipo de tumor maligno.

A "ressaca pós-quimio" é o nome dado ao mal estar sentido por pacientes oncológicos após uma sessão de quimioterapia. Eles podem apresentar:

náuseas

vômitos

diarreia

cansaço

infecções bucais

queda de cabelo

alteração de paladar

perda de apetite

baixa imunidade

A quimioterapia é um tratamento contra o câncer que envolve o uso de medicamentos orais ou intravenosos, cujo objetivo é destruir, controlar ou inibir a multiplicação das células cancerígenas. Como a medicação também acaba afetando as células saudáveis do corpo, é comum que os pacientes oncológicos sintam alguns efeitos colaterais.

Como cada corpo é único, assim como o tratamento é individualizado, nem todos sentirão os mais sintomas durante suas "ressacas pós-quimio".

Preta Gil contou aos seus fãs no começo de janeiro que havia sido diagnosticada com câncer de intestino. No final do mês, a cantora compartilhou que realizaria algumas sessões de quimioterapia antes de ser submetida à cirurgia para a retirada do tumor.

O tratamento mais recomendado nos casos de câncer de intestino é a cirurgia seguida de quimioterapia e radioterapia, quando necessários. No entanto, em alguns casos a quimio é orientada como um adjuvante para reduzir o retorno da doença.

Um estudo, publicado na revista científica Journal of Clinical Oncology, mostra que de fato a estratégia de dar início ao tratamento com sessões de quimioterapia nos casos de tumores operáveis reduz o risco de retorno da doença. Essa diminuição chega a ser de 28% no período de até dois anos. O achado é inédito, uma vez que a terapia como adjuvante, quando recomendada, é para o período após a cirurgia.

O trabalho que mostrou os novos benefícios na quimio anterior à cirurgia envolveu 1.053 pacientes em estágio inicial de câncer de intestino em 85 hospitais no Reino Unido, Dinamarca e na Suécia. Os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos e compararam duas intervenções diferentes. Na primeira, a quimio foi realizada durante 6 semanas pré-operação e 18 semanas após o procedimento. Na outra, foi feita apenas durante 25 semanas depois da cirurgia.

Veja também

BBB 23 Festa do líder e aniversariante Gustavo terá temática rural, nesta quarta-feira (8)