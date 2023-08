A- A+

FAMOSOS Preta Gil posta selfie em hospital: 'Agora é um dia de cada vez' Cantora passou por 14 horas de cirurgia para retirar um tumor do intestino

Preta Gil fez mais um post no hospital após cirurgia para retirada de um tumor no intestino, que durou 14 horas. Na sexta-feira (18), ela já havia publicado uma selfie durante os procedimentos de recuperação na unidade de saúde. Neste domingo (20), ela postou outra foto, com uma sonda e um tubo de oxigênio presos ao nariz.

"Estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal", escreveu a cantora, que agradeceu à equipe médica. "Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!!!".

Entenda a operação para retirada do tumor

Preta está internada desde domingo (13) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, quando se submeteu aos exames pré-operatórios. Antes da cirurgia, realizada na quarta-feira, ela compartilhou uma foto com o filho Francisco Gil e pediu oração para seus seguidores. Preta recebeu muitas mensagens de apoio dos amigos.

Nesta quinta-feira, a equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, onde Preta Gil está internada, divulgou um boletim médico:

"A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, [a paciente] encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva", comunicou a equipe médica.

Descoberta do tumor

Em janeiro deste ano, Preta Gil contou que estava iniciando a batalha contra um câncer no intestino. Em entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você, a cantora relatou como foi a descoberta da doença, diante de sintomas como prisão de ventre exagerada, fezes achatadas, sangue e muco nas fezes, picos de pressão alta e dor de cabeça.

Logo após receber o diagnóstico, a cantora iniciou o tratamento com oito ciclos de quimioterapia e, em março, revelou que ainda realizaria a cirurgia para retirada do tumor. Em junho, Preta comemorou sua última sessão.

Veja também

KIKITO Festival de Gramado: com seis Kikitos, "Mussum, O Filmis" é o vencedor; confira