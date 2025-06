A- A+

CELEBRIDADES Preta Gil posta vídeo com sobrinhos em meio a tratamento nos EUA Cantora segue em tratamento de um câncer no intestino desde 2023

Preta Gil postou um vídeo com os sobrinhos em suas redes sociais nesta terça-feira, 24, em Nova York. Sua visita aos Estados Unidos faz parte do tratamento de um câncer no intestino com o qual lida desde 2023.

No vídeo, a cantora aparece ao lado de Flor, de 16 anos, filha de Bela Gil com João Paulo Demasi, Bento, de 21, filho de Bem Gil e Bárbara Ohana, e Dom, fruto da relação de Bem com Ana Cláudia Lomelino.

Veja novas imagens de Preta Gil nos EUA em meio a tratamento



A cantora Preta Gil apareceu com os sobrinhos, Flor, Bento e Dom Gil em um momento família na noite de terça-feira (25/6).



Leia na coluna de @OliveiraFabia_: https://t.co/85Yd4DVqV4 pic.twitter.com/O5W1lm8nFn — Metrópoles (@Metropoles) June 25, 2025

O momento de descontração ocorreu em meio ao tratamento de Preta e à apresentação de Flor em Nova York, no vinhedo City Winery. Ela segue a carreira do avô, Gilberto Gil, na música.

Veja também