FAMOSOS Preta Gil presta homenagem a irmão que morreu de acidente de trânsito: 'rezo e celebro a passagem' Pedro Gil era o filho mais velho de Gilberto Gil com Sandra Barreira Gadelha Moreira e nasceu em Londres, em meio ao exílio de seu pai durante a ditadura militar

A cantora Preta Gil homenageou seu irmão, Pedro, que completaria 55 anos em 2025. "Hoje, 17 de maio, aniversário do meu saudoso irmão Pedro.

Ele se foi aqui na terra em 1990, mas permanece em mim de várias maneiras. Hoje eu rezo e celebro a passagem do meu amado Pedrão nessa existência. Te amo pra sempre", escreveu a cantora.

Veja o post de Preta Gil:

Quem foi Pedro Gil?

Pedro Gadelha Gil Moreira era o filho mais velho de Gilberto Gil com Sandra Barreira Gadelha Moreira. Ele nasceu em Londres, em meio ao exílio de seu pai durante a ditadura militar.

Pedro Gil era baterista da banda Egotrip. Chegou a se apresentar com o pai no Rock in Rio de 1985.

Em janeiro de 1990, aos 19 anos, Pedro dormiu ao volante enquanto dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro. O carro bateu em uma árvore e capotou diversas vezes.

Ele chegou a ser socorrido, mas entrou em coma com traumatismo crânioencefálico. O músico morreu oito dias após ser internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Beneficência Portuguesa.

