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LEMBRANÇA Preta Gil, que completaria 52 anos neste sábado (8), ganha homenagens da família e amigos Filho da cantora, Fran Gil faz viagem planejada pela mãe: 'Te encontrei por lá das formas mais sensíveis, engraçadas e bonitas'

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Preta Gil, que completaria 52 anos neste sábado (8), recebeu homenagens da família e de amigos. Em seu perfil no Instagram, Gilberto Gil, compartilhou um trecho de "Meu nome é preta", documentário original do Globoplay sobre a cantora, que morreu em 20 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

A cena mostra um depoimento do próprio Gil sobre a filha, definida por ele como uma "ideóloga da alegria". O último episódio da produção será exibido neste sábado.

"Dia 8 de agosto sempre será dia de festa, de lembrar e celebrar sua alegria e luz eterna, Pretinha! ", diz a legenda da publicação.

Único filho de Preta, Fran Gil contou neste sábado (8) que fez a viagem que tinha combinado de fazer com a mãe. Ele é fruto do relacionamento da artista com o ator Otávio Müller.

"Mãe, fiz a viagem que a gente combinou de fazer juntos quando o caos passasse. Não sei se o caos já passou, mas eu fiz a nossa viagem. Te encontrei por lá das formas mais sensíveis, engraçadas e bonitas", relatou o cantor em um post no Instagram, emocionando fãs.

A viagem de um mês pela Índia era um sonho artista para celebrar a cura:

"Um mês pela índia descobrindo o que me aguardava por lá… e você tava por lá me esperando. Claro, gui com meus amigos, do jeito que você teria feito, levamos uma câmera de película, subimos montanhas e vivemos muita coisa bonita. Fizemos um filme pro meu segundo disco solo. O último que você escutou. As últimas músicas minhas que você ouviu quando ainda tava por aqui. levei essas músicas pro mundo comigo, antes de deixar elas irem pro mundo sozinhas".



Amiga da família Gil, Regina Casé publicou um vídeo com cenas de carinho entre ela e Preta.

"O que a gente vai fazer com essa saudade toda da Preta?", escreveu Casé na legenda. "Como é que a gente vai chegar ao fim do dia sem ir para a festa da Preta? Qualquer pessoa que cruzou com a Preta nessa vida, foi tocada e transformada por ela. E eu também. Tem tanta coisa, todos os dias, que eu tenho vontade de conversar com ela, de perguntar o que ela acha, de ouvir a gargalhada dela".

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