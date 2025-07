Preta Gil recebe homenagem em programação especial nos canais Globo; veja os destaques

A- A+

Os canais Globo vão prestar uma homenagem à Preta Gil nesta segunda-feira (21). A programação especial se estenderá pelo Multishow, GNT, Canal Brasil e Globoplay, com a reapresentação de programas e momentos marcantes vividos pela cantora ao longo de sua trajetória. Filha de Gilberto Gil e um dos maiores nomes da música brasileira, a artista morreu no domingo (20), aos 50 anos, após um longo tratamento contra um câncer.

No Multishow, onde Preta Gil comandou o “TVZ ao vivo” no ano passado, vai ao ar uma edição especial com apresentação de Guilherme Guedes, a partir das 18h. O “TVZ ao vivo - Para sempre Preta” será uma homenagem à história da artista, reunindo alguns de seus clipes e “exaltando sua força, fé, alegria e representatividade”, diz comunicado da emissora. Também será reexibida a participação da cantora em “Voz da consciência”, apresentado por Péricles, sobre cultura negra.

A programação do Multishow continua com a reexibição do “Música boa ao vivo - Temporada especial Ivete Sangalo”, em que Preta dividiu o palco com Daniela Mercury, Mumuzinho, Péricles e Pablo. A entrevista de Preta com Tata Werneck, na segunda temporada de Lady Night, também será reapresentada.

Já no GNT, a programação incluirá a participação de Preta em atrações do canal. O programa “Bela cozinha”, comandado pela irmã Bela Gil, irá ao ar às 18h30. Na sequência as participações em “Uma senhora panela” e “Quem não pode se sacode” também serão reexibidas.

No canal, serão reapresentados “Que história é essa, Porchat”, “Angélica 50 & tanto” e “Conversa com Bial” — todos com a participação da artista. O “Papo de segunda”, por sua vez, começará com uma homenagem a artista.

No Canal Brasil, vai ao ar o episódio especial de “Amigos, sons e palavras”, apresentado por Gilberto Gil, que recebe Preta e outros filhos para uma “grande reunião familiar”. O programa será exibido às 19h45.

O Globoplay também participa da homenagem, com uma trilha de programação em homenagem à Preta com suas participações em “Angélica 50 & tanto”, “Conversa com Bial”, “Que história é essa, Porchat”, “Quem não pode, se sacode”, “Superbonita”, “Lar: vida interior”, “De perto ninguém é normal”, “Bela cozinha”, “Uma senhora panela”, “TVZ ao vivo”, “Lady Night”, Voz da consciência”, ”Pipoca com Ivete”, “Altas horas”, “Encontro”, “Mais você”, “Conversa com Bial”, “Programa do Jô”.

