preta gil Preta Gil reúne amigos antes de viagem para se tratar nos Estados Unidos Ela irá aos Estados Unidos nesta segunda-feira (12), para tentar novos métodos de tratamento contra o câncer de intestino, com o qual lida desde 2023

Preta Gil comemorou o Dia das Mães entre amigos nesse domingo (11).

Ela irá aos Estados Unidos nesta segunda-feira (12), para tentar novos métodos de tratamento contra o câncer de intestino, com o qual lida desde 2023, e se despediu de familiares e colegas, por meio das redes sociais.



A duração do tratamento não foi divulgada.

"Em pleno dia das mães, um bloco da Preta Gil improvisado mas cheio de amor. Preta parte amanhã para continuar a busca por sua cura e eu e todo mundo desejamos que tudo corra bem na próxima fase do tratamento. A gente te ama muito, Preta", escreveu Pedro Rocha, amigo pessoal da cantora.



Gominho, Fernanda Paes Leme, entre outros, também estiveram presentes na reunião de despedida.



Preta também celebrou o feriado com uma postagem em que homenageava a mãe, Sandra Gadelha, junto da família. "Feliz Dia das Mães para a minha inspiração diária."



"Sem você eu não seria nada, minha rainha. Obrigada por estar ao meu lado em todos os momentos. Te amo com toda a força que há em mim!", disse.



Por fim, escreveu um recado em homenagem à Flora Gil, sua madrasta.

"A namorada paulista do papai que virou esposa, mãe dos meus irmãos amados, minha grande amiga e Mamis linda! Feliz dia, Flora Gil! Obrigada por sempre cuidar de mim da melhor forma e de todos nós. Você é essencial e especial demais nas nossas vidas. Te amo."



Entenda o caso de Preta Gil

A cantora passa por tratamento de um câncer de intestino desde 2023.

Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.



À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.



Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão.

Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue



Recentemente, no entanto, a doença voltou a se manifestar, e Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva.

A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal. Confira o depoimento dela sobre o procedimento aqui.



Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença aqui no Brasil.

Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.



A ida aos Estados Unidos foi adiada por causa de uma internação de mais de 15 dias que ocorreu em abril, mas foi remarcada para esta segunda-feira (12).

