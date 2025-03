Preta Gil revela tratamento fora do Brasil: entenda o que já foi feito até agora

A- A+

Preta Gil confirmou que vai buscar tratamento fora do Brasil. Durante o programa "Domingão com Huck", em que a cantora se apresentou cantando o tema da novela "Vale Tudo", como tributo à sua madrinha, Gal Costa, que foi a intérprete original da música, a artista disse que a chance de cura está no exterior.

"Sou grata por poder passar por tudo isso recebendo o tratamento com dignidade. Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", afirmou Preta.

Em dezembro, Preta passou por uma cirurgia que durou mais de 18 horas para a retirada de tumores espalhados pelo corpo:

Dois tumores nos linfonodos — estruturas que atuam na remoção de impurezas e na defesa do organismo;

Um nódulo no ureter — tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga;

Metástase no peritônio — câncer espalhado pela membrana que protege os órgãos abdominais.

Antes disso, ela já havia viajado para os Estados Unidos, a pedido de seus próprios médicos, para consultar doutores americanos e ver possibilidades de tratamento no exterior. Segundo ela própria, a quimioterapia aqui no Brasil “não foi tão eficaz” quanto ela e os médicos esperavam.

“Então a gente tem que buscar alternativas. Alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil”, disse na época.

O câncer de Preta Gil

A cantora recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023. Ela realizou uma cirurgia para a retirada do tumor em agosto daquele mesmo ano. No procedimento, a cantora também teve o útero retirado. Em dezembro, ela comemorou o fim do tratamento após um procedimento para reconstrução de parte do trato intestinal.

Porém, em agosto de 2024, Preta afirmou que voltaria ao tratamento contra o câncer após descobrir estar com a doença em quatro locais do corpo. Ela começou a quimioterapia no Brasil naquele mesmo mês.

Ao sair da cirurgia em dezembro, o filho dela, Francisco Gil, publicou uma foto em suas redes sociais dizendo que a cirurgia havia terminado e que a mãe estava bem.

“Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e está tudo bem com ela. Obrigado por toda a energia positiva! Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes. Muito amor!”, escreveu o herdeiro.

