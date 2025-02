A- A+

SAÚDE Preta Gil se manifesta sobre Dia Mundial de Combate ao Câncer; confira Cantora, que foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023, está internada após cirurgia de 21 horas

A cantora Preta Gil compartilhou um vídeo no seu Instagram para alertar seus seguidores sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado nesta terça-feira , 4 de fevereiro. Preta, que está internada no hospital Sírio-Libanês, ressaltou a importância do diagnóstico precoce da doença para o tratamento.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado, após a confirmação de dois linfonodos. A última cirurgia de Preta Gil, que durou cerca de 21 horas, também foi responsável pela retirada de cinco tumores.

Confira o relato de Preta Gil:

