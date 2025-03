A- A+

INFECÇÃO URINÁRIA Preta Gil se pronuncia após internação em UTI: ''Estou sendo bem cuidada'' A internação ocorreu no último sábado (8) conforme divulgado pela equipe da cantora

"Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês." Com essa mensagem publicada em suas redes sociais, Preta Gil acalmou os fãs após ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, em Salvador, devido a uma infecção urinária.

A internação ocorreu no último sábado, 8, conforme divulgado pela equipe da cantora. Segundo o boletim médico, ela segue sob monitoramento, mas seu estado de saúde é considerado estável.

Tratamento contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e iniciou um tratamento com quimioterapia e radioterapia. Apesar de um quadro inicial de cura, a doença voltou meses depois, atingindo quatro áreas do corpo: dois linfonodos, o peritônio e o ureter.

Em dezembro do ano passado, a cantora passou por uma cirurgia complexa de 21 horas para a remoção dos tumores, além de implantar uma bolsa de colostomia definitiva.

Três dias antes de ser internada, a filha de Gilberto Gil curtiu o dia ensolarado em uma praia da capital baiana e revelou aos seguidores que teve liberação médica para ir à praia dar um mergulho.

