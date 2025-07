A- A+

LUTO Preta Gil será velada e sepultada no Rio de Janeiro, confirma assessoria de Gilberto Gil Cantora e empresária faleceu em Nova Iorque, aos 50 anos, neste domingo (20), em decorrência de um câncer colorretal

O velório e sepultamento da cantora e empresária Preta Gil, falecida no domingo (20), aos 50 anos, será no Rio de Janeiro (RJ).

A informação foi divulgada pela CBN e confirmada pela assessoria do pai de Preta, o cantor e compositor Gilberto Gil.

Não há informação ainda sobre as datas, pois dependem do processo de repatriação do corpo de volta ao Brasil. Em nota oficial, a família Gil comunicou que está trabalhando para providenciar o traslado.

Preta e o Rio

Preta Gil nasceu no Rio de Janeiro e foi lá que ela desenvolveu sua trajetória artística.

Em 2009, ela criou o Bloco da Preta, que ganhou grandes proporções, chegando a liderar, em 2018, o ranking de público de blocos de rua do Rio, atraindo 760 mil foliões.

O sucesso do Bloco da Preta, nascido no Rio, foi tão grande, que passou a sair também em Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Também no Carnaval do Rio, em 2007, Preta realizou um grande sonho: foi Rainha de Bateria da Estação Primeira de Mangueira, sua escola de samba do coração

