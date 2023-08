A- A+

SAÚDE Preta Gil tem remissão completa do câncer e voltará aos palcos em setembro A cantora havia submetido a uma cirurgia de retirada do tumor no intestino no último dia 14

Preta Gil teve remissão completa da adenocarcinoma, tumor maligno que atinge o intestino. A cantora vem tratando do câncer desde janeiro deste ano e, na quarta-feira da semana passada (14), submeteu-se a uma cirurgia para a retirada do tumor, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP). As informações são do site Alô Alô Bahia.

De acordo com o site, exames realizados após a cirurgia atestam que seu corpo não traz mais células de câncer. Diante da boa notícia, Preta Gil deve voltar ao palcos dia 14 de setembro, em show da turnê “Nós a Gente”, com o pai, Gilberto Gil, e família, em São Paulo, com ingressos esgotados.







