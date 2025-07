A- A+

Legado Preta Gil teve apenas um filho, que a homenageou com música e se inspirou nela para mudança de vida Fruto da relação da artista com o ator Otávio Muller, entre 1994 e 1995, o também cantor integra o trio Os Gilsons, junto com seu tio e primo

Preta Gil tinha uma relação de muita proximidade com Francisco, seu filho único, fruto do relacionamento com o ator Otávio Muller, entre 1994 e 1995. Morta nesta domingo, aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino, a artista contou com o total apoio do garoto, também cantor de 29 anos, que a homenageou com uma música, “Meu xodó”, e se inspirou em sua situação para realizar uma grande mudança em sua vida.

Durante todo o tratamento, com a primeira fase iniciada ainda no início de 2023, Francisco esteve ao lado de Preta. Antes de enfrentar uma longa cirurgia em dezembro do ano passado, que durou cerca de 20 horas, ela publicou uma mensagem agradecendo o apoio do filho. “Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele. Te amo”, escreveu ela. “Minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração.”

O amor entre mãe e filho sempre teve demonstrações públicas de reciprocidade. A letra de 'Meu xodó', lançada em 2021, traz versos sobre um encontro repleto de afetividade: 'Vejo teu canto tão doce e sereno trazendo pra cá/ Toda a gente que nos faz sorrir/ Pra gente poder misturar/ Que hoje eu só quero sorrir/ Hoje eu quero te encontrar'. Seguindo a veia artística da família, Francisco atualmente se apresenta como um dos integrantes de Os Gilsons — junto com José Gil e João Gil, respectivamente filho e neto de Gilberto Gil.

Mas a inspiração não fica apenas no campo da arte. Hoje exibindo uma forma física de causar suspiros, Francisco começou a praticar exercícios físicos após ver a mãe cuidando de sua saúde: “Ele é um sucesso. Ele está mega forte. Ele é fitness agora. Olhou a mãe como exemplo e resolveu se cuidar. Faz boxe, yoga, treina, se alimenta melhor. Está muito nessa vibe de se cuidar. O susto que eu dei fez ele querer se cuidar”, disse a filha de Gilberto Gil em entrevista à revista Quem.

“Não lembro ao certo o momento específico, mas ele teve um insight de se alimentar melhor, fazer exercício físico, que é algo muito importante. Ele é muito jovem, tem 29 anos, acho que é um grande bem que ele está fazendo a si próprio”, contou ela.

