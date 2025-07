A- A+

Legado Preta Gil teve milhões de ouvintes e música com o filho ficou entre as mais populares no streaming Cantora fez parceria com Francisco Gil na canção 'Meu xodó' em 2021

Preta Gil esteve entre as cantoras mais populares do país. Dona de um dos blocos que mais agitaram o carnaval carioca e filha de Gilberto Gil, a artista — que morreu neste domingo, aos 50 anos, após um longo tratamento contra o câncer — acumulou milhares de fãs nas principais plataformas de streaming, conquistando grande reconhecimento nacional. No Spotify, sua conta soma 230 mil ouvintes mensais. Já no Deezer, o número chega a 380 mil.

No YouTube, a conta oficial da artista, seguida por 250 mil pessoas, conta com mais de 70 milhões de visualizações em 108 vídeos. Na plataforma, a canção mais acessada é “Sinais de fogo”, sucesso de 2003 que canta ao lado de Ana Carolina, com 18 milhões de cliques.

Apesar de relativamente recente, uma das canções mais ouvidas da cantora é “Meu xodó”, de 2021, que ela canta ao lado do filho, Francisco, fruto do relacionamento com Otávio Muller. No Spotify, a canção figura na segunda posição no ranking das mais ouvidas da artista, atrás apenas de “Sinais de fogo”. Já no Deezer, a música fecha o top 5 da cantora, reafirmando a popularidade. No YouTube, são cerca de 750 mil de visualizações do vídeo.

A seguir, veja lista de músicas de Preta Gil entre as mais ouvidas nas plataformas combinadas:

"Sinais de fogo"

"Só o amor" (part. Gloria Groove)

"Meu xodó" (part. Francisco Gil)

"Filhos do arco-íris"

"Decote" (part. Pabllo Vittar)

"De toda maneira"

"Disritmia / Ex-amor" (part. Martinho da Vila)

"Vá se benzer" (part. Gal Costa)

"Meu corpo quer você" (part. Naldo)

O tratamento de Preta Gil

Preta Gil esteve nos Estados Unidos desde maio deste ano. Lá, a cantora dava continuidade ao tratamento contra o câncer, iniciado em janeiro de 2023, recebendo terapias inovadoras, ainda em uma fase experimental.

Em uma recente participação no programa “Domingão com Huck”, da TV Globo, a cantora havia contado sobre a ideia de dar continuidade ao tratamento fora do Brasil. “Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse, na ocasião.

No último dia 8 de julho, Preta foi homenageada ao receber o prêmio Faz a Diferença, do GLOBO. Semanas antes da cerimônia no Copacabana Palace, ao saber da premiação, ela lembrou a dor física e explicou o que a fez se reerguer para enfrentar a condição que vivia:

— Fui salva pela minha fé e pelo amor dos meus amigos e da minha família.

A cantora também agradeceu a homenagem e antecipou o motivo de sua decisão de substituir o resguardo por um tratamento de conhecimento do público:

— Esse prêmio faz a diferença na minha vida porque, desde o início da minha luta, busco um propósito para estar passando por isso. E entendi bem cedo que era levar informação e, com a minha história, tentar fazer a diferença na vida dos outros — disse Preta. — Sei que fiz a escolha certa em dividir com as pessoas as minhas vulnerabilidades e meus sofrimentos. Mas com a cabeça erguida, como sempre foi, desde o começo.

