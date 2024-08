A- A+

A cantora Preta Gil anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), que voltará ao tratamento oncológico. A artista revelou, em postagem nas suas redes sociais, que descobriu em exames de rotina que precisará retomar o tratamento contra o câncer colorretal, descoberto em janeiro de 2023.

O diagnóstico de câncer pausou a carreira de Preta Gil durante a maior parte do ano de 2023. Em agosto, ela passou por uma cirurgia bem-sucedida. Em dezembro, anunciou o fim de seu tratamento.

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanes, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof, D. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior", escreveu a cantora.



"Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir conflante. Já já estou de volta", postou a baiana.

