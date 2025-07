Preta Gil: veja os principais sintomas do câncer de intestino, que acometeu a cantora

A- A+

A cantora Preta Gil faleceu neste neste domingo (20), aos 50 anos. Ela enfrentava um câncer de intestino, também conhecido como câncer de cólon ou colorretal, desde janeiro de 2023.



Nos últimos dois meses, Preta estava em Washington, nos Estados Unidos, onde passava por um tratamento experimental para a doença.

Relembre o diagnóstico

A cantora Preta Gil havia usado as redes sociais para contar que foi diagnosticada com câncer no intestino após exames terem apontado a presença de um tumor adenocarcinoma na porção final do órgão.

A doença foi identificada após ela apresentar um quadro de dor abdominal e procurar o hospital.

Entenda a doença

O câncer no intestino é o segundo tumor mais frequente no aparelho digestivo e o terceiro que mais mata no Brasil, de acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca).



O adenocarcinoma é um tipo de tumor maligno que se desenvolve em pólipos. Pólipos são um crescimento anormal de tecidos em regiões como o intestino que, embora sejam considerados benignos, se não identificados e tratados precocemente, podem sofrer alterações ao longo dos anos e se tornar cancerígenos.

A doença afeta ambos os sexos, em geral a partir dos 45 anos, e é mais frequente na faixa entre 60 e 70 anos de idade. No entanto, nos últimos anos têm aumentado o número de casos entre pessoas jovens.



Entre os fatores de risco, destacam-se:

Hábitos alimentares não saudáveis;

Obesidade;

Sedentarismo;

Tabagismo e alto consumo de bebidas alcoólicas;

Histórico familiar de câncer colorretal, de ovário, útero e/ou câncer de mama;

Preexistência de doenças como retocolite ulcerativa crônica, doença de Crohn e doenças hereditárias do intestino.

Em geral, o câncer colorretal não apresenta sintomas em seu estágio inicial. Daí a importância de exames de rastreio como a hemoglobina nas fezes e a colonoscopia. Mas, quando ele apresenta sinais, os principais são:

Alteração nos hábitos intestinais, como diarreia, constipação ou estreitamento das fezes, que perdura por alguns dias;

Mesmo após a evacuação, não há sensação de alívio, parecendo que nem todo conteúdo fecal foi eliminado (sintoma especialmente sugestivo nos casos de câncer de reto);

Sangramento retal (o sangue costuma ser bem vermelho e brilhante);

Presença de sangue nas fezes, tornando a sua coloração marrom escuro ou preta;

Cólica ou dor abdominal;

Sensação de fadiga e fraqueza; e

Perda de peso sem motivo aparente.

Veja também