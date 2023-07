"Pretas da História": série pernambucana conta histórias invisibilizadas de mulheres negras

A- A+

A série pernambucana “Pretas da História” estreia nesta quinta-feira (20), nos intervalos da programação da TV Pernambuco. Dirigida e roteirizada por Danielle Valentim, a produção resgata importantes mulheres negras com trajetórias invisibilizadas.

Em 10 episódios, a série retrata as trajetórias de nomes simbólicos da luta antirracista e feminista do Brasil. Cada episódio tem três minutos de duração, utilizando imagens de arquivos e entrevistas para mergulhar em vivências marcadas por pioneirismo, resistência e enfrentamento.



A atriz Mohana Uchôa conduz a série, com depoimentos da professora Maria Emília Vasconcelos. Dandara, Aqualtune, Xica Manicongo, Nzinga, Páscoa Vieira, Esperança Garcia, Tereza de Benguela, Rosa Egipcíaca, Rita Cebola e Luiza Pinta são as dez personagens histórias retratadas.



O projeto audiovisual foi realizado com incentivo do Funcultura. A produção executiva é assinada por Pollyana Melo.



