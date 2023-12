A- A+

Folia Prévia de Carnaval leva Diogo Nogueira e Xande de Pilares para Olinda Ceroula de Olinda ainda traz ainda as bandas Boa Ousadia e De Cara com o Samba no line up

Uma das maiores troças carnavalescas de Pernambuco, o Ceroula de Olinda confirmou a sua programação na folia de 2024. Apostando no samba, o evento acontecerá no dia 21 de janeiro, no Colégio São Bento, reunindo dois dos maiores nomes do ritmo: Diogo Nogueira e Xande de Pilares.

Deixando a festa ainda melhor, o Ceroulas de Olinda ainda receberá shows completos das bandas Boa Ousadia e De Cara com o Samba.

Com área única e open bar, os ingressos custam R$ 170, e estão à venda no site Brasil Ticket e nos pontos físicos do Ingresso Prime, nos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna. O evento tem assinatura de Saulo Melo e da sua produtora Agittos Promoções.

