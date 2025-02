A- A+

CARNAVAL Prévia do Bloco Zé Pojuca agita Centro de Ipojuca neste domingo (16); confira Com acesso gratuito, evento antecede a festa de 40 anos do bloco

O bloco mais antigo de Ipojuca vai levar os foliões para o Seu Jesuíno, no centro do município, neste domingo (16), às 16h. O famoso Zé Pojuca vai realizar a sua primeira prévia de Carnaval deste ano com uma celebração que deve envolver a cidade nas suas tradicionais cores: azul e branco.



Entre as principais atrações da prévia carnavalesca, o cantor e compositor Diego Leléco vai dividir a programação com a Orquestra Frevarc. O Bloco Zé Pojuca, que faz 40 anos neste ano, sai oficialmente às ruas no dia 28 de fevereiro, então, o evento deste domingo é uma oportunidade para os foliões vivenciarem os festejos da agremiação antes da grande celebração.

''A prévia também celebrará o aniversário de 40 anos da agremiação, comemorado no dia 15 de fevereiro, dia que antecede o evento. Essa vai ser uma forma da gente celebrar, junto a pessoas especais, essa data tão importante para a nossa família'', destacou Francisco Lima, um dos organizadores do bloco.

Kits do desfile

Na ocasião, também serão comercializados os kits do desfile oficial, que incluem uma camisa exclusiva do quarentenário e garantem acesso ao open bar oferecido na concentração do evento. Os kits serão vendidos no valor de R$65.

SERVIÇO

Prévia de Carnaval do ''Bloco Zé Pojuca''

Quando: 16 de fevereiro, 16h

Onde: Seu Jesuíno - Av. Francisco Alves de Souza, 08, Centro, Ipojuca - PE

Acesso gratuito

Informações: @blocodozepojuca

