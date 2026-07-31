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Cultura Prévia do Olinda Lilás terá Cortejo das Mulheres e agito na cidade neste sábado (1º) Mobilização cultural terá cortejo com a participação de orquestra de frevo Maracaminas, com saída prevista para às 17h

O Olinda Lilás, evento gratuito que pretende transformar a cidade em um espaço de conscientização pelo enfrentamento à violência contra a mulher, terá uma prévia especial neste sábado (1º).



Com concentração marcada para às 16h no Bar do Ró, no bairro do Amparo, o evento contará com o Cortejo das Mulheres, com a participação de Orquestra de Frevo Maracaminas.

A saída será às 17h, passando pelas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda em direção ao Largo do Amparo.



O cortejo será recepcionado pelo grande encontro de nações de maracatu, que desfilarão em homenagem ao Dia Nacional do Maracatu, comemorado neste sábado.

Entre as presenças confirmadas estão o Maracatu Nação Leão Coroado, Maracatu Nação de Luanda, Maracatu Nação Camaleão, Maracatu Nação Maracambuco, Maracatu Nação Estrela de Olinda, Maracatu Nação Tigre, Maracatu Nação Pernambuco e Maracatu Nação Sol Brilhante de Olinda.

“A cada cinco horas, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Em resposta a essa realidade, convidamos todas as mulheres a fazer parte desse movimento por todas nós, de espalhar a mensagem pelo fim da violência contra a população feminina. Vamos ocupar as ruas do Sítio Histórico de Olinda, com alegria, respeito e propósito, nos dias 1º e 8 de agosto”, destacou Mariana Gusmão, fundadora do Somos Lilás Brasil.



Olinda Lilás

No sábado (8), será realizada a primeira edição do Olinda Lilás, movimento que integra a programação do Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

O evento gratuito reúne cultura, informação e participação cidadã em uma programação gratuita que ocupará o Teatro Fernando Santa Cruz, o Largo do Guadalupe e a Praça do Carmo ao longo do dia.

As inscrições para a programação da manhã podem ser realizadas pelo Sympla. As vagas estão esgotadas, mas é possível entrar em lista de espera mediante a lotação do espaço, por meio deste link.



Serviço

Cortejo das Mulheres

Data: 1º de agosto de 2026 (sábado)

Concentração: Bar do Ró – Rua de São João, 345, Amparo

Horário: 16h (concentração) e 17h (saída do cortejo)

Acesso: Gratuito



Olinda Lilás

Data: 8 de agosto de 2026 (sábado)

Locais: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa), Largo do Guadalupe e Praça do Carmo - Olinda/PE

Horário: 9h a meia-noite

Entrada: Gratuita

Inscrições para a programação da manhã: Sympla

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