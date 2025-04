A- A+

SÃO JOÃO 2025 Balancê do Barcha: Falamansa comanda prévia junina no Bairro do Recife Além de Falamansa, Rafa Mesquita e Forró na Caixa são outras das atrações da prévia, que acontece em maio no Mirante do Paço

Foi lá pelas anos de 1990 que o forró começou a "ficar universitário" e a tríade triângulo, zabumba e sanfona ganhou outros contornos sonoros.

O gênero, o mais nordestino de todos, seguiu com sua essência preservada e com Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, por exemplo, como mestres inspiradores - pelo menos pelo quarteto do Falamansa, formado por Dezinho, Tato, Alemão e Valdir. Foram eles quem fizeram esse "milagre acontecer".









Expoente do que pode ser considerado um subgênero do forró, foi o grupo quem levou o movimento ao público jovem do Sul e Sudeste do País e que, de pronto, não hesitou em abraçar o "forró universitário".



O grupo, que soma quase três décadas de trajetória, é quem comanda a prévia junina Balancê do Barcha no próximo 24 de maio no Mirante do Paço, Bairro do Recife.







Com dois palcos simultâneos, além do Falamansa - que deve passear por repertório conhecido com "Xote dos Milagres", "Rindo à Toa" e "Xote da Alegria", entre outros - Forró na Caixa, Rafa Mesquita, Sambarrasta e o DJ Mau Lopes compõem o line up da noite junina.



Os ingressos estão disponíveis no site Ingresse com valores a partir de R$ 120.

SERVIÇO

Balancê do Barcha

Quando: Sábado (24), a partir das 16h

Onde: Mirante do Paço (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 120 no site Ingresse

Informações: @barchef.nightlife

Veja também