A- A+

São João Prévia junina: Balancê do Barcha acontece dia 11 de maio; confira atrações Festa acontece no Terminal Marítimo e reúne diversas atrações como Forró na Caixa, Banda Eddie, Orquestra de Frevo do Baba com Siba e mais

Junho ainda não chegou, mas as prévias juninas já estão dando sinais. No dia 11 de maio acontece o Balancê do Barcha no Terminal Marítimo, localizado no Bairro do Recife. Com produção assinada pelo Barchef, o evento promete agitar a cidade com uma programação repleta de atrações respeitadas da cena musical pernambucana.

Os destaques da noite incluem apresentações de Forró na Caixa, Banda Eddie, Orquestra de Frevo do Baba com Siba, e Sambarrasta, que promete um repertório especial com clássicos juninos. Além disso, os fãs de Reginaldo Rossi terão uma surpresa especial com Faringes da Paixão interpretando os sucessos do saudoso cantor.

Para todos os gostos, os que preferem dançar até o amanhecer, também terão line up garantida. O evento contará com a presença do renomado DJ 440 da Terça do Vinil, garantindo que a pista fique animada durante toda a noite. Além disso, Diabo Lobo receberá Juba, Larissa Lisboa, Igor de Carvalho para mais apresentações.

O ritmo frenético da festa fica por conta de As Januárias, DJ Mau Lopes e Karol Maciel, Sara Leandro e Joana Xeba.

O "Balance do Marcha" promete ser uma verdadeira celebração da cultura junina, trazendo tudo que uma festa dessa época merece: música boa, dança, comida típica e muita diversão para todas as idades. Os ingressos estão disponíveis nas lojas Chilli Beans ou através do site Ticket Master.



Veja também

RAINHA DO POP Bombeiros aprovam palco para show de Madonna, no Rio