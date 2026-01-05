De Bar em Bar terá Priscila Senna e Xand Avião entre as atrações
Prévia do bloco "De Bar em Bar" acontece no próximo 31 de janeiro na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda
Na vibe "esquenta" para o Carnaval, a prévia De Bar em Bar - o "Bloco da Galera" como é conhecido - está com data e line-up fechados para a próxima edição.
Do sertanejo ao forró, passando ainda pela potência do brega pernambucano, a prévia, que acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, terá no palco Gusttavo Lima, Xand Avião, Henry Freitas, Priscila Senna e Anderson Neiff.
Os ingressos, a partir de R$ 140, estão disponíveis no site Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna.
SERVIÇO
De Bar em Bar
Quando: Sábado, 31 de janeiro
Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda
Ingressos a partir de R$ 140 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna
Informações: @debarembaroficial