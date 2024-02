A- A+

É que "o coração do folclore nordestino", o Mateus e o Bastião do Boi Bumbá e o frevo de Capiba seguem ocupando o Leão do Norte, leia-se: o país chamado Pernambuco.

E, portanto, não tem jeito, os clarins de Momo, o sobe e desce ladeiras, o saudosismo das marchinhas e o auê nosso de cada ano já chegou ou, pelo menos, o maioral Carnaval já é o dono dos fins de semana do roteiro faz é tempo.



Tem Olinda Beer e a tradição de esquentar de vez, há uma semana dos dias oficiais da festa, o coração dos foliões na Área Externa do Centro de Convenções em Olinda, neste domingo (3).



Antes, também do calendário esperado de prévias, tem o Ensaio da Nação, que este ano convida a Rainha da Ciranda Lia de Itamaracá, no sábado (2), no Terminal Marítmo do Recife.

Aí vem a Turma da Jaqueira Segurando o Talo, o desfile do Enquanto Isso na Sala de Justiça, em Olinda e um mói de festinhas na vibe carnavalesca - inclusive para os pequenos em shoppings da cidade.



Se dá pra fugir do maior Carnaval em linha reta do mundo todinho? Dá, acredita?



Porque tem estreias no cinema, shows e eventos como a celebração do início do Ano Chinês, realizado pela Prefeitura do Recife no Parque Dona Lindu e com acesso gratuito, entre outras coisinhas boas para curtir o 'findi'.



A velha máxima 'para todos os gostos, bolsos e idades' segue em alta por aqui, porque o foco segue (sempre) sendo o de curtir o de dizer sim para o "bora?".

CINEMA

"Pobres Criaturas"

Sinopse: dirigido por Yorgos Lanthimos, longa, baseado no livro homônimo de Alasdair Grey e referenciando o clássico "Frankenstein", traz a história que se passa na Era Vitoriana e acompanha Bella Baxter, trazida de volta à vida após seu cérebro ser substituído pelo do filho que ainda não nasceu.

"Argylle - O Superespião"

Sinopse: comédia e ação, o filme é baseado na obra homônima de Elly Conway e dirigido por Matthew Vaughn. O longa traz a história de uma renomada autora que ficou conhecida por uma série de romances de espionagem que acompanham o agente Argylle.



"O Mal Que Nos Habita"

Sinopse: filme argentino dirigido por Demían Rugna traz uma trama que se passa em uma pacata cidade do interior, onode dois irmãos encontram um corpo mutilado e se reúnem com moradores locais para investigar o ocorrido.

SHOWS E EVENTOS PARA OS PEQUENOS

Oficina de Férias: Tarde no Museu

Crédito: Reprodução/Instagram

Quando: Sábado (3) e Domingo (4)

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea

Ingressos (inscrições) R$ 100 no Sympla

Informações: (81) 2121-0365



Férias no Jardim - Contação de Histórias

Com Adélia Flor e Ed. Callis

Crédito: Reprodução/Instagram

Quando: Sábado (3), 10h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Inscrições gratuitas no Sympla

Informações: (81) 2123-5853

Férias no Jardim - Clube de Leitura

Com professora Cris e Ed. Cortez

Quando: Domingo (4), 10h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Inscrições gratuitas no Sympla

Informações: (81) 2123-5853

SHOWS E EVENTOS

Se Beber Me Chame - Do Furacão 2000 ao Brega Funk

Quando: Sexta-feira (3), 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3127-4143

Barbatuques - 25 Anos

Crédito: José de Holanda

Quando: Sábado (3), 20h e Domingo (4), 16h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3242-3437

Som na Praça com show de Gabriel Lobo

Quando: Sábado (3), 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Rodovia PE 60, Garaou, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Show "Sereia da Maré", de Joanah Flor

Quando: Sábado (3), 22h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife (Festival Pré-AMP)

Acesso gratuito

Informações: @joanahflor

Ano Novo Chinês no Dona Lindu

Com exposição, oficinas e show de projeções

Quando: Sexta (2) e Sábado (3), a partir das 14h

Onde: Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Acesso gratuito



Show "Frevália", com Romero Ferro

Crédito: Uhgo

Quando: Domingo (3), 16h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

Informações: @pacodofrevo



PRÉVIAS ADULTAS

Baile da Macuca

Com Os Novos Baianos, Criolo e Arnaldo Antunes, entre outras atrações

Novos Baianos | Crédito: Divulgação

Quando: Sexta-feira (2), 20h

Onde: Clube Português do Recife - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

Informações: (81) 3231-5400

Siri na Lata

Com Orquestra do Maestro Oséas, entre outras atrações

Crédito: Junior Soares/Folha de Pernambuco

Quando: Sexta-feira (2), 17h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos R$ 150 no Sympla

Informações: @bailedosirinalata

Os Barbudos

Quando: Sábado (3), 15h

Onde: Espaço Cultural Poço das Artes - Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 50 via WhatsApp (81) 999817-1464

Informações: (81) 999817-1464



Ensaio da Nação - Convida Lia de Itamaracá

Com Academia da Berlinda e Maciel Salu, entre outras atrações

Crédito: @olucalima

Quando: Sábado (3), 22h

Onde: Terminal Marítimo do Recife - Cais do Apolo

Ingressos a partir de R$ 90 no site Brasil Ticket

Informações: @ensaionacaozumbi



Acorda pra Tomar Gagau

Com Dunas do Barato e Orquestra do Maestro Lessa, entre outras atrações

Dunas do Barato | Crédito: Meyriane de Mira

Quando: Sábado (3), a partir do meio-dia

Onde: Saída da Av. Rio Branco para o restaurante Moendo na Laje (Bairro do Recife)

Ingressos esgotados

Informações: @acordapratomargagau



Bloco Mulher de Bigode

Quando: Sábado (3), 14h

Onde: Concentração ao lado do Poço das Artes

Enquanto Isso na Sala da Justiça

Com Orquestra de Frevo do Babá

Quando: Sábado (3), 9h

Onde: Praça da Preguiça, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @saladajustica

Bloco Sanfona do Povo

Com Cezzinha, Ed Carlos e Terezinha do Acordeon

Cantor Ed Carlos | Crédito: Reprodução/Instagram

Quando: Sábado (3), 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingresso R$ 70 no Sympla

Informações: (81) 9 9252-4222



Bulindo no Caldinho

Com Maracatu Nação Encanto da Alegria e Orquestra de Frevos "A Venenosa", de Vitória de Santo Antão

Quando: Sábado (3), a partir de meio-dia

Onde: Saída da Rua Setúbal (nas proximidades do Parque Dona Lindu) para Av. Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @bulindonocaldinho



Turma da Jaqueira Segurando o Talo

Quando: Sábado (3), 10h

Onde: em frente à Fundação Joaquim Nabuco (Apipucos)

Acesso gratuito



Só Fridas

Quando: Sábado (3), 14h

Onde: Galeria Vitória Régia (em frente à Praça de Casa Forte)

Acesso gratuito



Eu Me Vingo de Tu no Carnaval

Com Orquestra de Frevo do Babá

Crédito: Reprodução/Instagram

Quando: Sábado (3), 11h

Onde: Rua Mamede Simões, Santo Amaro

Informações: @eumevingodetunocarnaval

Sai Dessa Nóia

Quando: Sábado (3), a partir das 10h

Onde: Praça de Casa Forte (em frente ao antigo Colégio Sagrada Família)

Informações: @saidessanoia



Bloco da Ursene

Com Orquestra de Frevo e DJ

Quando: Sábado (3), 16h

Onde: Bar Teatro de Mamulengo - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Informações: @blocodaursene



T.C.M. Pisando na Jaca

Quando: Sábado (3), a partir das 15h30

Onde: Praça de Casa Forte (em frente ao Nez Bistrô)

Informações: @tcmpisandonajaca

Bloco Jacaré da Beira Rio

Com Netinho entre as atrações

Quando: Domingo (4), a partir das 10h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 130 no Sympla

Informações: (81) 3071-6650



Olinda Beer

Com Ivete Sangalo, Bell Marques e Priscila Senna e Raphaela Santos, entre as atrações



Ivete Sangalo é uma das atrações da prévia | Crédito: Reprodução/Multishow

Quando: Domingo (4)

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende de shoppings do Recife e RMR



Prévias de Carnaval Casa Estação da Luz

Com Spok e convidados, entre eles Martins, Josyara e Joyce Alane

Martins, cantor e compositor | Crédito: José de Holanda

Quando: Domingo (4), a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Troça Tá Maluco

Quando: Domingo (4), 10h

Onde: Praça Cel. João Lapa, Varadouro, Olinda

Informações: @tcmtamaluco

Boi Marinho

Quando: Domingo (4)

Onde: Cortejo da sede, Sítio Trindade até o Poço da Panela



PRÉVIAS INFANTIS

Bailinho Carnavalesco das Princesas

Quando: Sábado (3), 15h

Onde: Shopping Boa Vista - Praça de Eventos

Acesso gratuito

Informações: @shoppingboavista

Bailinho do Plaza

Com Ilana Ventura e Banda, A Bandinha, Bandalelê e Orquestra Livre

Crédito: Reprodução/Instagram

Quando: Sábado (3) e Domingo (4), a partir das 16h

Onde: Shopping Plaza (Piso L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla ou no local, nos dias do evento

Informações: @plazacasaforte

EXPOSIÇÃO



"Capiba e Edgard Moraes: 120 Anos de Frevo"

Crédito: Reprodução/Redes Sociais



Quando: até 29 de fevereiro

Onde: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) - Rua Henrique Dias, 609, Derby

Visitação das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira

Acessoa gratuito

Informações: (81) 3073-6387

"A Cria da Rua na Cidade que Dança", do artista Vários Nomes

Com curadoria de Yony Seres

Quando: até 4 de março

Onde: Restaurante Cá-Já - Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: (81) 3126-0648 // @vempracaja

"Carnavais Pernambucanos: uma exposição em homenagem a José Cláudio"

Crédito: Reprodução/Instagram

Quando: até 11 de fevereiro

Onde: Galeria Terra Brasilis - Av. 17 de Agosto, 2640, Casa Forte

Visitação de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @galeriaterrabrasilis

