Tem prévias para todos os lados no fim de semana de Recife e Olinda
Último 'findi' antes dos dias oficiais do Carnaval em Pernambuco, é de muita folia; confira
Faz tempo que começou o 'esquenta' para a folia pelas bandas de Recife e de Olinda, mas... é que este fim de semana, o último antes dos dias oficiais de Carnaval, tá 'botando quente'!
Se no sábado é dia da tradição do Baile Municipal de Recife, no dia seguinte é a vez de outra das prévias queridinhas da festa, o Olinda Beer.
E ainda tem o Festival Pernambuco Meu País abrindo a folia no estado, com shows no Terminal Marítimo do Recife, visse?
Ainda sobre prévias esperadas pelo folião, o 'findi' chega também com o Baile Vermelho & Preto, Chocalho do Neno e Acorda pra Tomar Gagau, entre outras que, 'vamo' combinar, "só aqui que tem, só aqui que há".
Simbora curtir o maior e melhor Carnaval em linha reta do mundo todo?
Pernambuco Meu País
Com Alessandra Leão e Karina Buhr, Nação Zumbi e João Gomes entre as atrações
Quando: Sexta (6),
Onde: Terminal Marítimo do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pernambucomeupais
Siri na Lata - 50 Anos
Com Almir Rouche, Spok e Almério entre as atrações
Quando: Sexta (6), às 21h
Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 150 via Sympla
Informações: @bailedosirinalata
Baile Imprensa Que Entra
Com Almir Rouche, Patusco e Ceroula de Olinda entre as atrações
Quando: Sexta (6), a partir das 20h
Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 260 via Sympla
Informações: @baileimprensaqueentra
Pernambuco Meu País
Com Cortejos do Galo e dos Bonecos Gigantes de Olinda e shows de André Rio, Priscila Sena e Raphaela Santos, entre outras atrações
Quando: Sábado (7),
Onde: Terminal Marítimo do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pernambucomeupais
Baile Municipal do Recife
Com Lenine, Maestros Spok e Duda, Elba Ramalho e Carlinhos Brown entre as atrações
Quando: Sábado (7), a partir das 20h
Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 3427-7501
Bailinho do Plaza
Com Isadora Melo e Nena Queiroga
Quando: Sábado (7) e Domingo (8) a partir das 15h30
Onde: Shopping Plaza - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Jardim L2, Parnamirim
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @plazacasaforte
Prévia Infantil Ursinho Bonzinho
Com Orquestra de Frevo
Quando: Sábado (7), às 15h (saída)
Onde: Rua Caio Pereira, em frente ao número 800, Rosarinho, Recife
Acesso gratuito
Baile Vermelho & Preto
Com Natascha Falcão, Dunas do Barato, orquestra do Eu Acho é Pouco, entre outras atrações
Quando: Sábado (7), a partir das 16h
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Recife
Ingressos a partir deb R$ 175 via Sympla
Informações: @euachoepouco
Prévia Carnavalesca do Empório
Com Samba Pra Cima
Quando: Sábado (7), a partir das 16h
Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir deb R$ 175 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo
Num Pare Não
Com Geraldinho Lins e participações de Lucy Alves e Samba Black
Quando: Sábado (7), a partir das 15h
Onde: Catamaran Tours - Cais de Santa Rita, s/n, Bairro de São José
Ingressos a partir de R$ 280 via Sympla
Informações: @geralins
Acorda pra Tomar Gagau
Com Orquestra de Frevo, Kid Camaleão e Orquestra Vinagrete
Quando: Sábado (7), às a partir das 12h (concentração na Av. Rio Branco)
Onde: Moendo na Laje - Rua de São Jorge, 240, Bairro do Recife
Ingressos esgotados
Informações: @acordapratomargagau
Encontro de Gigantes
Quando: Sábado (7), a partir das 16h
Onde: Mansão Olinda - Ladeira da Sé, 143, Olinda
Ingressos a partir deb R$ 119,90 via Sympla
Informações: @oabpe
Cola Em Mim Que É Sucesso
Quando: Sábado (7), a partir das 11h
Onde: Arrastão da Rua Caio Pereira até o Clube Náutico Capibaribe, nos Aflitos
Ingressos a partir de R$ 250 no site Evenyx
Informações: @colaemmiqueesucesso // (81) 9 9861-1820
Carnaval da Lajinha
Quando: Sábado (7), a partir das 16h
Onde: Quintal dos Borges - Rua Alto José Bonifácio, 416, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @somdalajerecife // 81 9 94121-6292
Chocalho do Neno
Com Bell Marques, Luiz Caldas e Spok
Quando: Sábado (7), às 16h
Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 450 no site Bilheteria Digital
Informações: @blocochocalhodoneno
Segura o Talo
Com Faringes da Paixão e Orquestra Backstage entre as atrações
Quando: Sábado (7), às 13h
Onde: La Casa - Av. Dezessete de Agosto, 1893, Casa Forte, Recife
Ingressos a partir de R$ 59 no site Bilheteria Digital
Informações: @lacasarecife
No Seu Oiti
Com João do Morro e Nego Thor entre as atrações
Quando: Sábado (7), às 13h
Onde: Rua da Hora, 76, Espinheiro
Ingressos a partir de R$ 450 no site Bilheteria Digital
Informações:
Bloco Sambinha Chacon
Com Rey Vaqueiro, Jonas Esticado e Grupo Molejo
Quando: Sábado (7), a partir das 15h
Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife
Ingressos a partir de R$ 140 no site Evenyx ou no WhatsApp (81) 9 8777-4570
Informações: @sambinhachacon
Pernambuco Meu País
Com Alcione, Belo e Glória Groove entre outras atrações
Quando: Domingo (8),
Onde: Terminal Marítimo do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pernambucomeupais
Bloco Bicho Maluco Beleza
Com Alceu Valença e convidados
Quando: Domingo (8), a partir das 15h
Onde: Concentração nas imediações da Rua do Lima, em Santo Amaro.
Acesso gratuito
Informações: @alceuvalenca
Olinda Beer - 28ª edição
Com Ivete Sangalo, Alok, Wesley Safadão e Bell Marques entre as atrações
Quando: Domingo (8), a partir das 9h
Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda
Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna
Informações: @olindabeeroficial
Ensaios de Carnaval da CEL
Com Elba Ramalho e Natascha Falcão entre as atrações
Quando: Domingo (8), às 16h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda
Ingressos esgotados
Informações: @casaestacaodaluz
Quem Cola Entra
Com Orquestra de Frevo do Babá e participação de Uana e Jáder, entre outras atrações
Quando: Domingo (8), a partir das 13h
Onde: Cariri Olindense - Rua Cândida Luísa, Guadalupe, Olinda
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @tcquemcolaentra