LUTO

Prima de Ana Castela morre aos 36 anos, um dia após cantora pedir doações de sangue

Ao pedir doação de sangue para a prima, Ana Castela postou "Ela tá gravidinha, então, obrigada a cada um de vocês"

Paula Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, estava grávidaPaula Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, estava grávida - Foto: Reprodução/ Instagram

Paula Proença Castela Ribeiro, prima de Ana Castela, morreu aos 36 anos nesta quinta-feira, 23, em Cuiabá. A notícia foi divulgada pela igreja que Paula frequentava.

Ela era advogada e estava grávida. A causa da morte não foi revelada e ainda não se sabe o estado de saúde do bebê.

Na quarta-feira, 22, a cantora sertaneja usou as redes sociais para pedir doações de sangue para ela. "Ela tá gravidinha, então, obrigada a cada um de vocês", disse.

A Organização dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso, divulgou uma nota sobre a morte dizendo que Paula deixa "deixa esposo, filhos e familiares profundamente tristes com esta perda irreparável".

