Prima de MC Sabrina diz que família mentiu sobre sumiço: 'Tem muito caroço nesse angu'

Uma prima de MC Sabrina afirma, por meio das redes sociais, que a mãe e o padrasto da artista — com quem a funkeira vive, num apartamento no Centro do Rio de Janeiro — não estão apresentando fatos verídicos acerca do sumiço da artista, que não fazia uma aparição pública desde agosto de 2022.

"Tem muito caroço nesse angu, e vamos continuar lutando para saber o que está acontecendo de verdade", diz Adaulayne, prima de Sabrina, por meio dos stories do Instagram.

Nesta semana, colegas e fãs de MC Sabrina sugeriram que ela estaria sendo vítima de cárcere privado, com utilização forçada de substâncias químicas. Na última segunda-feira (17), Maria Luzia, mãe da cantora, negou o fato e afirmou que a filha está enfrentando uma depressão, além de problemas financeiros.

"A polícia veio aqui, viu a casa, viu que é só um quarto, e que não tem negócio nenhum de tranca na porta", afirmou Maria Luzia. "Os policiais ainda viram a Sabrina na praia. Ela vai direto à praia", acrescentou a mãe da artista.

Após a repercussão da notícia — e de uma campanha organizada pela funkeira Pocah, que afirma estar preocupada com a amiga —, MC Sabrina se manifestou (e reapareceu) em vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram na noite de domingo (16). Ela alega apenas que "motivo pessoal é motivo pessoal" e que voltará com as músicas. Administradores das redes de MC Sabrina ressaltaram que consideram "caluniosa" a acusação de que ela vem sendo mantida em cárcere privada.

Prima de MC Sabrina, Adaulayne pede para que os fãs não levem a sério a versão da família. "Não acreditem em tudo o que vocês leem e veem no perfil dela, porque é 'caô'". Adaulayne afirma que a artista é diagnosticada com esquizofrenia — ao contrário do que dizem a mãe e o padrasto de MC Sabrina, que veicularam um laudo médico dizendo que ela tem transtorno bipolar.

"Sei disso não é porque alguém me disse. Mas porque um médico a diagnosticou com esquizofrenia quando a acompanhei num hospital (há um tempo atrás). Na última vez que meu pai falou com meu tio, ele também afirmou que ela tem esquizofrenia. Peço muito o esforço de vocês para colocarem hashtag e dar esse levante na vida da Sabrina, porque a gente vai tirar ela dessa", afirmou a prima da funkeira.

Drama familiar

Há cerca de oito anos, quando participou do reality show "Lucky ladies", produzido pela extinta Fox Brasil, MC Sabrina compartilhou parte do drama familiar que vivia. Ao lado de colegas como Tati Quebra Barraco, Mulher Filé e MC Carol, a cantora revelou que já tinha sido internada numa clínica psiquiátrica. E relembrou momentos difíceis, como a morte de seus dois filhos: ela perdeu Kauã, aos 6 meses, vítima de insuficiência respiratória; e Vitória, durante a gestação (aos oito meses de gravidez), após sofrer um acidente de carro.

Também no programa "Lucky ladies", ela relatou que seu padrasto — o pastor Aguinaldo dos Santos — a espiava por um buraco na parede de seu quarto durante a juventude. A história foi confirmada pelo ex-marido e ex-empresário de MC Sabrina, o DJ Junior da Provi, que a conheceu nesta época.

"Ela era muito amiga da minha irmã e foi morar na nossa casa quando isso aconteceu. Minha mãe é daquelas evangélicas fervorosas e a acolheu. Ela contou para a gente que tinha descoberto um buraco na parede e que o padrasto ficava olhando ela por lá", relembra o ex.

Troca de acusações

Na última segunda-feira (17), em entrevista ao programa "Balanço geral", a mãe de MC Sabrina rebateu as acusações e afirmou, por outro lado, que sua filha foi vítima de agressões do ex-marido. "Quando ela se libertou dele (do DJ Junior da Provi), ela me deu as coisas da casa dela para eu guardar, porque até isso ele queria pegar. Ele queria pegar tudo dela", acusou Maria Luzia, sem fazer qualquer menção ao próprio marido, o padrasto de MC Sabrina.

"Ela teve depressão. Foram muitas coisas que aconteceram com ela no mundo artístico lá onde ela estava fazendo vários bailes nesses morros e nesses lugares aí", contou a mãe da funkeira.

Quem é MC Sabrina

MC Sabrina foi uma das funkeiras mais populares nos anos 2000, e é considerada uma das pioneiras no funk melody, estilo que revelou nomes como Perlla e, posteriormente, Anitta.

Ela é também tida como um dos primeiros nomes do gênero a fazer sucesso no Rio de Janeiro. Como parte do line up de bailes da Furacão 2000, ela lançou letras bem-sucedidas como "Bonde passando", "Tá de vacilão" e "Dessa vez".

Afastada do universo musical, Sabrina não publicava qualquer conteúdo no Instagram desde agosto de 2022. Seu último lançamento artístico foi realizado em dezembro de 2020.

