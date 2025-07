A- A+

TEATRO "Prima facie", com Débora Falabella, é grande vencedor do Prêmio APTR de Teatro, com cinco troféus Cerimônia realizada no Rio de Janeiro homenageou Tony Ramos por seus 60 anos de carreira

A 19ª edição do Prêmio APTR de Teatro foi realizada na noite de quarta-feira (9), no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio. "Prima facie", versão brasileira da peça da australiana Suzie Miller, foi o grande vencedor da noite, com cinco prêmios. Protagonista do espetáculo, Débora Falabella levou o prêmio de atriz protagonista pelo papel de Teresa, uma advogada que defende todo tipo de acusados sem questionar, até os de violência sexual, e que revê seus conceitos após sofrer um estupro. Esse é o primeiro monólogo da atriz.

Othon Bastos levou o prêmio de ator protagonista também por um monólogo, "Não me entrego, não", no qual revisita sua carreira. A peça levou também o prêmio de dramaturgia, dado a Flávio Marinho.

"Chegar aos 92 anos fazendo esse monólogo é bom demais. Era para ficarmos dois meses em cartaz e já estamos aí a um ano" celebrou Bastos.

Com apresentação dos atores Luiz Fernando Guimarães e Jéssica Ellen, a noite teve homenagens a Irene Ravache e Renato Borghi, com direito a "Maria, Maria" cantada por Eliana Pittman para a atriz, e "Bandeira branca" na voz de Rosemary para o ator e autor.

Outro homenageado por Tony Ramos, que levou o Troféu Marília Pêra pelas seis décadas de carreira.

"Completei 61 anos de palco em junho. Passa um filme na minha cabeça. Com vários companheiros de cena. Sem ser blasé, fui sempre em busca de um bom texto, com respeito. Levei um susto com a homenagem, deve ser porque já estou velhinho nesse negócio" brincou o ator, em seu discurso de agradecimento.

A noite foi encerrada com as cantoras Fernanda Abreu e Sandra de Sá interpretando as canções “Tudo Vale a Pena” e “Olhos Coloridos”.

Veja a lista completa dos vencedores:

Música: Azullllllll - “Alaska” (Trilha Sonora )/“Faminta” (Direção Musical e Trilha Sonora Original) / “Um Pássaro Não é Uma Pedra” (Direção Musical)

Dramaturgia: Flávio Marinho (“Não me Entrego, Não”)

Ator em papel coadjuvante: Thelmo Fernandes (“A Falecida”)

Atriz em papel coadjuvante: Valéria Barcellos (“A Palavra Que Resta”)

Troféu Marília Pêra: Tony Ramos

Cenografia: André Cortez (“Prima Facie”) e Marieta Spada ("Um Filme Argentino”)

Iluminação: Wagner Antônio (“Prima Facie”/“Alaska”)

Figurinos: Fábio Namatame (“Prima Facie”/ “Alguma Coisa Podre”)

Direção de movimento: Édio Nunes e Milton Filho (“Professor Samba”)

Jovem Talento: Chico Beltrão (Pelas trilhas de “Lady Tempestade” e “Dois Contra o Mundo”)

Infantil: “Quebra-cabeça: em busca da peça que falta” e “Voz De Vó”

Direção: Yara de Novaes (“Prima Facie”/“Lady Tempestade”)

Ator em papel protagonista: Othon Bastos (“Não me Entrego, Não”)

Atriz em papel protagonista: Débora Falabella (“Prima Facie”)

Espetáculo: “Ordinários”

Produção Teatro: “Não me Entrego, Não”

Produção Teatro musical: "Vital - O Musical dos Paralamas”

