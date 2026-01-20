"Primal": Genndy Tartakovsky fala sobre mudanças em terceira temporada da série animada

A- A+

A terceira temporada de “Primal”, premiada série animada de Genndy Tartakovsky, estreou na HBO Max no último dia 12 de janeiro. Conhecido por produções icônicas do Cartoon Network, como “Samurai Jack” e “O Laboratório de Dexter”, o animador, diretor e roteirista russo esteve no Brasil em dezembro do ano passado, durante a CCXP 25, e falou com exclusividade à Folha de Pernambuco sobre seu mais novo trabalho.

Produzida para o Adult Swim, “Primal” é uma animação voltada para o público adulto. Elogiada pela crítica, a produção já acumulou diversos prêmios, incluindo cinco Emmy Awards em sua primeira temporada, lançada em 2020.

Ambientada na pré-história, a série acompanha a improvável amizade entre Spear, um homem das cavernas da era neandertal e Fang, uma tiranossaura fêmea. Após perderem suas famílias, eles unem forças para tentar sobreviver em um ambiente totalmente inóspito.

Com os novos episódios, Tartakovsky promove uma grande mudança no enredo.

“No final da segunda temporada, Spear estava morto. Eu pensei que esse seria o fim da história para mim, mas aí comecei a sentir falta dos personagens e achei que talvez fosse cedo demais. Então, tive essa nova ideia, com o Spear sendo um zumbi, o que me empolgou bastante. Gostaria de ter pensado nisso antes”, revelou o criador.

O novo capítulo ressuscita o neandertal, agora sem memória e qualquer traço de humanidade. Forçado a vagar por um mundo brutal, ele retoma aos poucos as lembranças de quem já foi um dia, caminhando em uma jornada de reencontro emocional.

Carregada de violência explícita, “Primal” combina ação, terror e fantasia, apostando em escolhas ousadas. Tartakovsky leva a outro nível a escassez de diálogos experimentada em “Samurai Jack”, contando a história - ancorada em temas profundos - praticamente sem falas.

“Ter 30 episódios com diálogos mínimos, ou quase nenhum, é uma grande conquista. Minha maior preocupação era que parecesse um filme mudo ou algo assim. Começamos com histórias mais simples e nos certificamos de que o público pudesse entender esse tipo de narrativa visual. Agora podemos realmente expandir os limites do que é possível fazer sem diálogos, com histórias e personagens emocionalmente complexos”, analisou.

Durante a década de 1990 e os anos 2000, Tartakovsky esteve envolvido principalmente em produções destinadas ao público infantojuvenil. “O engraçado é que eu criei meus programas antes de ter filhos. Gostaria de ter sido pai antes, porque há muito mais o que fazer enquanto você cria filhos. Sempre foi uma ótima experiência fazer essas séries, mas acho que agora esse público não existe mais, porque eles estão assistindo ao YouTube, TikTok ou o que for”, disse.

Embora as animações adultas sejam seu alvo agora, o animador confessa que ainda há algo de infantil no que ele produz. “Mesmo tendo 55 anos, eu me sinto uma criança no coração. Ainda que ‘Primal’ seja para adultos, ela tem dinossauro, homem das cavernas e lutas. Então, parece que estou brincando com meus bonequinhos de ação e criando coisas”, refletiu.

Com mais de 30 anos de carreira, o russo acompanhou de perto a chegada de novas tecnologias aos estúdios de animação. Seu olhar para essa forma de arte, no entanto, permanece o mesmo. “O meu processo de trabalho não mudou muito. Tudo ainda é desenhado à mão, mesmo que agora passe o desenho para o computador depois. Não costumo aproveitar nenhum tipo de ferramenta extra”, afirmou.

Para Tartakovsky, a Inteligência Artificial não representa um avanço para a animação. “Para mim, quanto mais artesanal algo for - com toque humano e todas as suas imperfeições - mais especial será. Acho que as pessoas sentem isso. O que importa sempre é a narrativa e o ponto de vista de quem está criando aquela obra”, defendeu.

