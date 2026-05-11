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MÚSICA Primavera Sound 2026 anuncia line-up com Lily Allen, The Stokes, Gorillaz e outras atrações; confira Festival volta a ser realizado em São Paulo, após hiato de dois anos, nos dias 5 e 6 de dezembro

Primavera Sound 2026 revelou, nesta segunda-feira (11), o line-up completo de sua edição em São Paulo. Após um hiato de dois anos, o festival retorna ao Brasil nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.

Lily Allen, The Stokes, Gorillaz, Cara Delevigne, FKA Twigs, Yung Lean e Underscores estão entre as atrações internacionais confirmadas. A lista traz ainda artistas brasileiros, como Ebony, Gabi Amarantos, Zé Ibarra, Johnny Hooker e Ana Frango Elétrico.

O Primavera Sounds nasceu em Barcelona, na Espanha, em 2001. Com o passar do tempo, se tornou uma marca global, com edições em várias cidades ao redor do mundo.



No Brasil, o festival contou com duas edições, em 2022 e 2023, trazendo ao país atrações, como Björk, Travis Scott, The Killers e The Cure. Em 2024, todas as edições do evento na América Latina foram canceladas temporariamente.

Confira o line-up do Primavera Sound São Paulo 2026:

Gorillaz

The Strokes

FKA twigs

Lily Allen

Yung Lean

CMAT

Courtney Barnett

Underscores

Danny L Harle

Nation of Language

Duquesa

Cara Delevingne

Smerz

ATARASHII GAKKO!

Gaby Amarantos

Ebony

Zé Ibarra

Ana Frango Elétrico

Ecco2k

John Talabot

Los Thuthanaka

Machine Girl

Mannequin Pussy

Model/Actriz

Nick León

Sophia Stel

This Is Lorelei

Black Pantera

DJ Ramon Sucesso

Gab Ferreira

Johnny Hooker

Josyara

Juana Molina

Julia Mestre

Melly

Metrika

Paulete Lindacelva



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