Seg, 11 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Primavera Sound 2026 anuncia line-up com Lily Allen, The Stokes, Gorillaz e outras atrações; confira

Festival volta a ser realizado em São Paulo, após hiato de dois anos, nos dias 5 e 6 de dezembro

Reportar Erro
Lily Allen, The Strokes e Gorillaz estarão no Primavera SoundsLily Allen, The Strokes e Gorillaz estarão no Primavera Sounds - Foto: Warner Music/Divulgação; FIB Benicàssim Festival/Divulgação; Divulgação

Primavera Sound 2026 revelou, nesta segunda-feira (11), o line-up completo de sua edição em São Paulo. Após um hiato de dois anos, o festival retorna ao Brasil nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. 

Lily Allen, The Stokes, Gorillaz, Cara Delevigne, FKA Twigs, Yung Lean e Underscores estão entre as atrações internacionais confirmadas. A lista traz ainda artistas brasileiros, como Ebony, Gabi Amarantos, Zé Ibarra, Johnny Hooker e Ana Frango Elétrico.

O Primavera Sounds nasceu em Barcelona, na Espanha, em 2001. Com o passar do tempo, se tornou uma marca global, com edições em várias cidades ao redor do mundo.
 

Leia também

• Chico Pinheiro, ex-âncora do "Bom Dia Brasil", revela diagnóstico de câncer no intestino

• Dupla argentina Sarao fala em plágio de Anitta e Shakira em Choka Choka

• Incêndio destrói circo do humorista Tirullipa, em Natal: "Picadeiro está de luto"

No Brasil, o festival contou com duas edições, em 2022 e 2023, trazendo ao país atrações, como Björk, Travis Scott, The Killers e The Cure. Em 2024, todas as edições do evento na América Latina foram canceladas temporariamente. 

Confira o line-up do Primavera Sound São Paulo 2026:
Gorillaz
The Strokes
FKA twigs
Lily Allen
Yung Lean
CMAT
Courtney Barnett
Underscores
Danny L Harle
Nation of Language
Duquesa
Cara Delevingne
Smerz
ATARASHII GAKKO!
Gaby Amarantos
Ebony
Zé Ibarra
Ana Frango Elétrico
Ecco2k
John Talabot
Los Thuthanaka
Machine Girl
Mannequin Pussy
Model/Actriz
Nick León
Sophia Stel
This Is Lorelei
Black Pantera
DJ Ramon Sucesso
Gab Ferreira
Johnny Hooker
Josyara
Juana Molina
Julia Mestre
Melly
Metrika
Paulete Lindacelva
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter