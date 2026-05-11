Primavera Sound 2026 anuncia line-up com Lily Allen, The Stokes, Gorillaz e outras atrações; confira
Festival volta a ser realizado em São Paulo, após hiato de dois anos, nos dias 5 e 6 de dezembro
Primavera Sound 2026 revelou, nesta segunda-feira (11), o line-up completo de sua edição em São Paulo. Após um hiato de dois anos, o festival retorna ao Brasil nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.
Lily Allen, The Stokes, Gorillaz, Cara Delevigne, FKA Twigs, Yung Lean e Underscores estão entre as atrações internacionais confirmadas. A lista traz ainda artistas brasileiros, como Ebony, Gabi Amarantos, Zé Ibarra, Johnny Hooker e Ana Frango Elétrico.
O Primavera Sounds nasceu em Barcelona, na Espanha, em 2001. Com o passar do tempo, se tornou uma marca global, com edições em várias cidades ao redor do mundo.
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No Brasil, o festival contou com duas edições, em 2022 e 2023, trazendo ao país atrações, como Björk, Travis Scott, The Killers e The Cure. Em 2024, todas as edições do evento na América Latina foram canceladas temporariamente.
Confira o line-up do Primavera Sound São Paulo 2026:
Gorillaz
The Strokes
FKA twigs
Lily Allen
Yung Lean
CMAT
Courtney Barnett
Underscores
Danny L Harle
Nation of Language
Duquesa
Cara Delevingne
Smerz
ATARASHII GAKKO!
Gaby Amarantos
Ebony
Zé Ibarra
Ana Frango Elétrico
Ecco2k
John Talabot
Los Thuthanaka
Machine Girl
Mannequin Pussy
Model/Actriz
Nick León
Sophia Stel
This Is Lorelei
Black Pantera
DJ Ramon Sucesso
Gab Ferreira
Johnny Hooker
Josyara
Juana Molina
Julia Mestre
Melly
Metrika
Paulete Lindacelva