Música

Primavera Sound anuncia retorno ao Brasil com edição em São Paulo para 2026

O anúncio foi feito na sexta-feira (17), pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes

Primavera Sound anuncia retorno ao Brasil com edição em São Paulo para 2026 - Foto: Divulgação/Primavera Sound

O festival de música Primavera Sound voltará a ocorrer em São Paulo em 2026. A terceira edição do evento no Brasil será realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 2026, no Autódromo de Interlagos.

O anúncio foi feito na sexta-feira (17), pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pelas redes sociais, e pela produtora de shows Bonus Track.

Também foi confirmado o Primavera Sound Buenos Aires, nos dias 28 e 29 de novembro de 2026.

O festival criado em Barcelona, que teve edições em 2022 e 2023 na capital paulista e trouxe artistas como The Cure e Pet Shop Boys, precisou cancelar a montagem de 2024 após "dificuldades externas" e os "desafios da indústria musical", segundo foi anunciado na época. Desde então, o futuro do evento na América Latina era incerto.

 

