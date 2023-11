A- A+

MÚSICA Primavera Sound fecha acordo para 10 anos de atividade no Brasil Próxima edição acontecerá dias 2 e 3 de dezembro no autódromo de Interlagos e terá transmissão no Multishow e Globoplay

O festival de música Primavera Sound deverá ocorrer no Brasil por 10 anos, ou seja, até 2033, isso porque a marca internacional fechou uma parceria prolongada com a produtora T4F.

A novidade foi anunciada em um evento na noite desta quarta-feira em São Paulo. Na ocasião também foi revelado que o festival terá transmissão ao vivo no Multishow e Globoplay.

Outra novidade que envolve o Primavera é a operação prolongada de trens para saída do festival. A ideia é que o serviço da Via Mobolidade se estenda até as 2h, saindo da Estação Autódromo — as transferências pra as linhas 4-Amarela, 5-Lilás e 8-Diamante está garantida para todos. Trens expressos também devem sair de Pinheiros. Haverá nas próximas semanas um detalhamento maior do funcionamento do transporte nos arredores do autódromo.





Primavera Sound

A versão brasileira do festival Primavera Sound chega a sua segunda edição em São Paulo nos dias 2 e 3 dezembro, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital. A banda inglesa The Cure e o The Killers serão os headliners, seguidos pelo duo inglês Pet Shop Boys, além do símbolo do indie Beck, os veteranos do Bad Religion e ainda: The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen e The Hives.

Entre os representantes brasileiros, se apresentam Marisa Monte, Cansei de Ser Sexy, Marina Sena, MC Bin Laden, entre outros.

Veja também

CINEMA "As Marvels": saiba o que esperar do novo filme da Marvel, que estreia nesta quinta-feira (9)