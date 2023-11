Primavera Sound: Grimes e Puerto Candelaria cancelam participação; saiba como fica line-up

A- A+

O festival Primavera Sound anunciou o cancelamento dos shows da canadense Grimes e mais o grupo colombiano Puerto Candelaria na atração que ocorre no Autódromo de Interlagos nos próximos dias 2 e 3 de dezembro.

Para completar o line-up entram na programação as cantoras Filipe Catto e Kelela. De acordo com o Primavera, Grimes cancelou sua apresentação por “motivos pessoais” e Puerto Candelaria por questões relacionadas à agenda.

A versão brasileira do festival Primavera Sound chega a sua segunda edição em São Paulo nos dias 2 e 3 dezembro, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital.A banda inglesa The Cure e o The Killers serão os headliners, seguidos pelo duo inglês Pet Shop Boys, além do símbolo do indie Beck, os veteranos do Bad Religion e ainda: The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen e The Hives. Entre os representantes brasileiros, se apresentam Marisa Monte, Cansei de Ser Sexy, Marina Sena, MC Bin Laden, entre outros.

Nesta semana, o festival anunciou um show extra da banda The Killes na casa de shows Tokio Marine Hall, na região da Várzea de Baixo, no dia 30 de novembro. Beck, por outro lado, fará uma apresentação avulsa no Vivo Rio, no dia 2 de dezembro.

