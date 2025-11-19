"Primavere-se", terceiro livro do produtor cultural Lulinha, ganha lançamento no Recife
Obra literária aborda temas como paternidade, luto convivência entre gerações diferentes
O escritor e produtor cultural Luiz Carlos Filho, o Lulinha, lança seu terceiro livro. "Primavere-se" será apresentado ao público neste sábado (22), às 16h, no Meio do Mundo Café Bistrô, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.
Permeada por poesias, a obra literária utiliza a metáfora da primavera para trazer reflexões sobre a vida e as relações humanas. A proposta do autor é incentivar a desaceleração no cotidiano e a redefinição de prioridades, focando nos laços afetivos que resistem ao tempo.
“Primavere-se” explora três pilares que Lulinha considera centrais para a sua própria existência. O primeiro deles é o cultivo do presente e do bom humor. O segundo é a jornada da paternidade, compartilhada com honestidade e afeto.
Em terceiro lugar, o escritor aborda o envelhecimento dos pais e a convivência entre gerações. Ele reflete sobre a inversão de papéis e a necessidade de cuidado, respeito e presença.
Lulinha utiliza experiências pessoais para ilustrar seus pensamentos, falando inclusive sobre a morte do pai para exemplificar a importância de viver o luto de forma a honrar os entes queridos e valorizar intensamente a vida. O autor apresenta ainda uma perspectiva espiritual sobre os assuntos, trazendo passagens bíblicas.
*Com informações da assessoria de imprensa.