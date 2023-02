A- A+

Audiovisual Prime Video anuncia no catálogo filmes indicados ao Oscar 2023; veja quais são as produções Alguns longas já estão em cartaz na plataforma e podem ser alugados

O longa "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" e "Triângulo da Tristeza" passam a integrar o catálogo da plataforma Prime Vídeo. As produções, com 11 e 3 indicações ao Oscar 2023, respectivamente, entram em cartaz no streaming a partir do próximo 24 de fevereiro.

O anúncio foi feito pela própria plataforma, nesta sexta-feira (17). Além destes título, outros longas também indicados à premiação, podem ser contemplados nos canais Prime Vídeo. São eles: "Top Gun: Maverick", no Paramount+ e "Aftersun", na MUBI.







Quem quiser maratonar por outros títulos que também disputam a estatueta, podem alugar "The Batman" e "Elvis". Já a animação "Gato de Botas 2: O Último Pedido" estará disponível para aluguel a partir do próximo dia 23 de fevereiro.



O drama "Os Fabelmans", fica disponível também para aluguel a partir de 2 de março e "Babilônia", a partir do dia 22 do mesmo mês.

