Prime Video anuncia produções sobre Maníaco do Parque; Silvero Pereira será o serial killer em filme

A- A+

O Prime Video anunciou, nesta terça-feira (25), a produção de um filme e de uma série documental sobre o Maníaco do Parque, conhecido serial killer brasileiro. As obras chegarão à plataforma de streaming em 2024.

O longa de ficção “Maníaco do Parque” terá o ator Silvero Pereira na pele do motoboy Francisco, que atacou 21 mulheres, assassinando dez delas e escondeu seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo, em 1998. No filme, a história do assassino é revelada pela repórter Elena (Giovanna Grigio), que percebe na investigação dos crimes a grande chance de alavancar sua carreira.

Enquanto Francisco segue em liberdade e atacando mulheres, sua fama cresce vertiginosamente na mídia sensacionalista, gerando terror na capital paulista. Dirigida por Maurício Eça, a obra é produzida por Marcelo Braga e tem roteiro de L.G. Bayão. Thaís Nunes, jornalista investigativa e documentarista, é a pesquisadora principal.



Já a série documental “Maníaco do Parque: A História Não Contada” revisita o caso pela perspectiva das vítimas sobreviventes e das famílias das mulheres assassinadas. A partir de depoimentos inéditos e revelações surpreendentes, a produção apresenta equívocos na apuração e o papel da mídia no desenvolvimento da investigação.

O documentário é dirigido por Thaís Nunes junto com Maurício Eça. A produção é de Marcelo Braga, que também é o produtor executivo junto de Flávia Tonalezi. O roteiro é de Thaís Nunes e Guilherme César.

Os dois títulos são produzidos pela Santa Rita Filmes e partem de uma pesquisa sem precedentes realizada pela produtora em busca de novas informações sobre o mais famoso assassino em série do Brasil. Para criar os roteiros, mais de 20 mil páginas do processo foram analisadas e mais de 50 pessoas foram entrevistadas, incluindo sobreviventes, familiares de vítimas, promotores, delegados, peritos, psicólogos, psiquiatras e advogados.



Veja também

CELEBRAÇÃO Dia dos Avós: confira eventos para celebrar a data no Recife, nesta quarta-feira (26)