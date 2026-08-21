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STREAMING Prime Video anuncia produções sobre morte de PC Farias e chacina em cinema Também foram anunciados uma série sobre a dupla sertaneja Maraia e Marisa e um reality show assinado por Boninho

O Prime Video anunciou uma leva de novas produções brasileiras nesta quinta-feira, 20, incluindo uma sobre a morte do empresário PC Farias e uma sobre Mateus da Costa Meira, que ficou conhecido por abrir fogo em uma sessão de Clube da Luta no cinema do Shopping Morumbi, em São Paulo.

Também foram anunciados uma série sobre a dupla sertaneja Maraia e Marisa e um reality show assinado por Boninho.

A iniciativa é parte de um grade investimento da Amazon em produções latino-americanas: a companhia anunciou que irá investir US$ 2 bilhões entre 2027 e 2030. A ideia é que o número de produções originais locais dobre quando comparado à 2026.





Confira abaixo as sete novidades nacionais que chegam ao Prime Video a partir de 2027 e suas sinopses, divulgadas pela plataforma.

Tremembé - 2ª temporada

Após o sucesso da 1ª temporada, Tremembé retorna com mais uma leva de episódios sobre a prisão mais famosa do Brasil. Na nova etapa, criminosos vistos anteriormente estão próximos a deixar o presídio que recebe novos detentos: Robinho, Thiago Brennand e Dominique Scharf.

Marília

Um dos maiores nomes do sertanejo, Marília Mendonça tem sua vida narrada no novo filme. Com sua voz marcante e músicas que viraram hits nacionais, a cinebiografia passa pelos desafios e os altos e baixos da carreira.

Maiara & Maraisa (título provisório)

Em momentos de vida diferentes, a série que acompanha Maiara e Maraísa mostra as cantoras em seu dia-a-dia, com acesso exclusivo a suas rotinas. A obra trará elementos como os preparativos do casamento de Maraisa, diálogos internos e ida ao Mato Grosso, onde tudo começou.

Oi, Sumido!

O novo reality comandado por Boninho aposta em trazer cinco ex-casais, solteiros, em uma casa. A ideia é descobrir quem se relacionou, em meio a novos amores e voltas ao passado.

Obsessão (título provisório)

Stella é uma modelo de plataforma de conteúdo adulto, que desaparece e levanta suspeitas por parte de Martin, seu namorado virtual sobre quem sabe pouco. É então que ele próprio inicia uma investigação. Ao longo da narrativa, mentiras são desmascaradas, e a verdade vem à tona. Ele é um stalker, e em uma tentativa de se afastar dele, ela some sem deixar rastros.

Quem matou PC Farias?

Um dos maiores crimes do Brasil ganha uma versão para as telinhas. Em meio a diferentes versões em uma história que envolve corrupção, traição, sexo, drogas e escândalos políticos com Fernando Collor de Mello, a história dos caso é apresentada

Tiros no Escuro

Em 1999, o Atirador do Cinema matou espectadores de uma sessão de Clube da Luta. A psiquiatra forense Lorena Magalhães passa a tratar do acusado. Ela passa a analisar a história e conversa com seus pais, o ex-psiquiatra Dr. Giovanni e a ex-amante Olga. Aos poucos, porém, ela percebe que sua própria história está ligada ao caso: naquela noite, Lorena esteve perto de se tornar uma das vítimas, mas decidiu não entrar no cinema no último instante.

Na tentativa de provar que comportamento do detento é um perigo para a sociedade, ela é removida do caso, já que seu envolvimento é descoberto. No entanto, ela consegue dar à sua colega, Dra. Stella, informações que provam suas suspeitas.

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