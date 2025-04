A- A+

streaming Prime Video: confira as estreias de filmes e séries em abril de 2025 no streaming "G20", filme protagonizado por Viola Davis, é o grande destaque do mês. O longa dirigido pela mexicana Patricia Riggen traz a atriz no papel de Danielle Suttom, a presidente dos EUA, como alvo durante ataque à cúpula do G20

O longa-metragem, dirigido pela mexicana Patricia Riggen, chega à plataforma no dia 10, e traz a atriz numa trama de ação, tentando salvar os principais líderes mundiais de um ataque terrorista durante a cúpula do G20.

Confira outras estreias da plataforma da Amazon no mês.

FILMES

10/04

G20



Quando a cúpula do G20 é atacada, a presidente dos EUA Danielle Sutton (Viola Davis, vencedora do Oscar), torna-se o alvo número um.

Depois de escapar da captura pelos atacantes, ela precisa ser mais esperta que o inimigo para proteger sua família, defender seu país e salvar os líderes mundiais nesse filme cheio de ação.

SÉRIES

03/04

The Bondsman



Kevin Bacon interpreta Hub Halloran, um caçador de recompensas assassinado que voltou dos mortos após ser ressuscitado pelo Diabo para capturar e enviar de volta demônios que escaparam da prisão do inferno.

Hub descobre perseguindo esses demônios que seus próprios pecados condenaram sua alma, o que o leva a buscar uma segunda chance na vida, no amor e na música country.

08/04

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX



A história apresenta Amate Yuzuriha, uma colegial que vive uma vida tranquila em uma colônia espacial, até que conhece Nyaan, uma garota refugiada da guerra, e passa a se envolver em competições pilotando o seu GQuuuuuuX com o nome de MACHU.

18/04

LOL: Se Rir, Já Era!, 4ª temporada



Dez comediantes do Porta dos Fundos - o maior grupo de comédia no Brasil - se enfrentam em uma batalha insana.

As regras são as mesmas: uma risada, cartão amarelo, e se rir de novo, está eliminado. A nova temporada conta com a participação de Evelyn Castro, Fabio Porchat, Gregorio Duvivier, Antonio Tabet, Fabio de Lucca, Pedro Ottoni, João Vicente, Luciana Paes, Luellem de Castro and Macla Tenorio.

Em jogo, um prêmio de 350 mil Reais para uma instituição beneficente.

24/04

Étoile



Ambientada em Nova York e Paris, a série "Étoile", de oito episódios, acompanha os bailarinos e a equipe artística de duas renomadas companhias de balé enquanto embarcam em uma aposta ambiciosa para salvar suas prestigiadas instituições, trocando suas estrelas mais talentosas.

