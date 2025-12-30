A- A+

STREAMING Prime Video: confira as estreias de filmes e séries em janeiro de 2026 no streaming 'Dupla perigosa', filme com Jason Momoa, é o grande destaque

No Prime Video, o ano de 2026 começa com um filme de ação estrelado por Jason Momoa e Dave Bautista. "Dupla perigosa" é o grande destaque de janeiro, no ar a partir de 28, com a história de dois meio-irmãos que se reencontram depois da morte do pai para revelar uma conspiração que pode destruir a família.

Confira abaixo outros lançamento de janeiro de 2026.

SÉRIES

Dia 5

Spring fever

Baseado em um web novel, esta dramédia acompanha Yoon Bom (Lee Joo-been), que se muda para a pequena cidade de Sinsu em busca de um novo começo. Inicialmente distante e fria, ela aos poucos abre o coração após conhecer Sun Jae-gyu (Ahn Bo-hyun).

DIA 7

Beast games, 2ª temporada

MrBeast reuniu 100 dos competidores mais fortes do planeta e 100 das mentes mais inteligentes do mundo. “Força vs. Inteligência” se enfrentam por um prêmio de impressionantes US$ 5 milhões.

À medida que os participantes se enfrentam no choque definitivo entre cérebro e músculos, alianças se formam e a confiança se rompe. Cada desafio leva ao limite a força humana, a inteligência e a estratégia. O que você não faria por US$ 5.000.000?

DIA 21

O roubo

Thriller contemporâneo sobre o roubo do século e uma funcionária comum de escritório, Zara (Sophie Turner), que se vê no centro de tudo. Um dia de trabalho típico em uma empresa de investimentos de fundos de pensão, a Lochmill Capital, é virado de cabeça para baixo quando uma gangue de ladrões violentos invade o local e força Zara e seu melhor amigo Luke (Archie Madekwe) a executar suas ordens.

FILME

Dia 28

Dupla perigosa

Nesta comédia de ação, dois meio-irmãos afastados, Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista), são forçados a um reencontro após a morte misteriosa de seu pai. Enquanto buscam a verdade, segredos enterrados ressurgem e lealdades são testadas, revelando uma conspiração que pode destruir a família. Mas juntos eles estão prontos para destruir tudo que cruzar seu caminho.

