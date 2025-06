A- A+

Streaming Prime video: confira as estreias de filmes e séries em julho de 2025 no streaming 'Chefes de Estado', comédia de ação com Idris Elba e John Cena, é a grande estreia do mês

Em julho de 2025, o Prime Video investe como grande atração do mês a comédia de ação "Chefes de Estado", estrelada por Idris Elba no papel de primeiro-ministro do Reino Unido e John Cena como presidente dos Estados Unidos. Os dois personagens não se gostam, mas precisam se unir quando ameaçados por um inimigo em comum. O filme tem ainda a participação de Prianka Chopra Jonas.

No cardápio de séries, a terceira temporada do sucesso teen "O verão que mudou minha vida" é a grande aposta do mês.

Confira outras novidades de julho de 2025 abaixo.

SÉRIES

Dia 9

Ballard

Ballard continua a dar vida aos romances best-sellers de Michael Connelly, acompanhando a detetive Renée Ballard (Q) enquanto ela lidera a nova e mal financiada divisão de casos arquivados do LAPD, enfrentando os crimes mais desafiadores e há muito esquecidos da cidade com empatia e determinação implacável. Ao desvendar camadas de crimes que se estendem por décadas, incluindo a série de assassinatos de um serial killer e o homicídio de um desconhecido, ela logo descobre uma conspiração perigosa dentro do próprio LAPD.

Menem

Drama ficcional baseado em fatos que conta a história de uma família de La Rioja cuja vida está ligada ao círculo íntimo do presidente Carlos Menem. A série se passa na Argentina dos anos 90, desde a ascensão de Menem ao poder e a consequente conversibilidade econômica até os atentados terroristas ocorridos em Buenos Aires.

Dia 11

One Night in Idaho: The College Murders

Em 13 de novembro de 2022, quatro estudantes da Universidade de Idaho foram brutalmente esfaqueados até a morte em uma casa fora do campus, na tranquila cidade universitária de Moscow, Idaho. Entre as famílias devastadas e a comunidade em geral, surgiram inúmeras perguntas e muito medo. O que aconteceu? Quem fez isso, e será que o assassino está entre nós? E por que esses quatro jovens?

Dia 16

O Verão Que Mudou Minha Vida, 3ª temporada

Este drama multigeracional que gira em torno de um triângulo amoroso entre uma garota e dois irmãos, a relação em constante evolução entre mães e filhos e o poder duradouro de uma forte amizade feminina. É uma história de amadurecimento sobre o primeiro amor, a primeira decepção e a magia de um verão perfeito.

Justice on trial

A juíza Judy Sheindlin coloca o sistema judiciário americano no banco dos réus em um drama de tribunal de true crime de alto risco, ao lado de sua equipe jurídica especializada, recriando julgamentos de casos notórios em que a letra da lei faz com que a “justiça” nem sempre pareça justa.

FILMES

DIA 2

Chefes de Estado

Na comédia de ação Chefes de Estado, o primeiro-ministro do Reino Unido, Sam Clarke (Idris Elba), e o presidente dos EUA, Will Derringer (John Cena), têm uma rivalidade pública que coloca em risco o “relacionamento especial” de seus países. Mas quando eles se tornam alvos de um adversário estrangeiro poderoso e implacável, que se mostra à altura das forças de segurança dos dois líderes, eles são forçados, a contragosto, a contar com as duas únicas pessoas em quem podem confiar: um no outro.

Dia 8

Simple Plan: The Kids In The Crowd

Oferece um olhar sem precedentes sobre a trajetória da banda, desde os shows em porões em Montreal até o estrelato mundial. O documentário narra a criação de sucessos como Welcome to My Life, I’d Do Anything e Perfect, e analisa o impacto contínuo do grupo como uma das bandas de punk rock mais bem-sucedidas, que ainda lota shows ao redor do mundo.

Dia 18

Follow

Sebastián é um mestre golpista que seduz mulheres ricas para roubar seu dinheiro — até que um encontro casual com Carolina, uma mulher enigmática, o envolve em um caso apaixonado. Mas seu próximo alvo acaba sendo o marido dela: um homem perigoso e poderoso que pode fazer tudo desmoronar.

