STREAMING Prime Video: confira as estreias de filmes e séries em maio de 2025 no streaming 'Outro pequeno favor', filme com Blake Lively, está na lista; nova temporada de 'Nove desconhecidos', com Nicole Kidman, também entra em catálogo

O maio de 2025 do Prime Video está recheado de estreias com estrelas femininas de peso, tanto nas séries quanto em filmes. Nessa última categoria, Blake Lively e Anna Kendrick estrelam no primeiro dia do mês o suspense "Outro pequeno favor", gravado na glamourosa Carpri, na Itália.

Nos seriados, Nicole Kidman está de volta a "Nove desconhecidos" no dia 22, série de antologia em que interpreta a misteriosa guru Masha Dmitrichenko, dona de um spa curativo onde coisas estranhas acontecem.





No dia 29, Jessica Biel e Elizabeth Banks estão na também misteriosa "A melhor irmã", em que a primeira vive uma executiva de alto nível e a segunda luta contra vícios. Vivendo existências separadas, elas se reencontram depois que uma tragédia acontece.

Confira mais detalhes sobre as estreias do mês abaixo.

FILMES

Dia 1

Outro pequeno favor

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) e Emily Nelson (Blake Lively) se reencontram na bela ilha de Capri, na Itália, para o extravagante casamento de Emily com um rico empresário italiano. Junto com os convidados glamourosos, espere que o assassinato e a traição sejam o RSVP para um casamento com mais voltas e reviravoltas do que a estrada que liga a Marina Grande à praça da cidade de Capri.

Dia 13

Lee Soo Man: King of K-Pop

Este documentário olha para o passado e revê o início da Onda Hallyu nos arquivos pessoais de Lee, bem como músicas e materiais dos artistas mais populares da SM Entertainment: BoA, Girls' Generation, EXO e a mais recente sensação, Aespa.

SÉRIES

DIA 8

Octopus

Com narração em inglês e produção executiva de Phoebe Waller-Bridge, de “Fleabag”, este documentário em duas partes segue um polvo gigante do Pacífico do nascimento até a morte. Uma das vidas animais mais inteligentes da terra, esse tipo de polvo é o maior tipo da espécie, podendo pesar até 70kg.

Dia 20

Motorheads

Ambientada em uma cidade outrora próspera do Cinturão da Ferrugem, que agora busca um vislumbre de esperança, a série é uma história cheia de adrenalina sobre um grupo de forasteiros que formam uma amizade improvável por causa do amor mútuo por corridas de rua, enquanto navegam pela hierarquia e pelas regras do ensino médio.

Dia 22

Nove Desconhecidos, 2ª temporada

Nove novos estranhos conectados de maneiras que jamais poderiam imaginar são convidados pela misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) para participar de um retiro de bem-estar transformacional nos Alpes austríacos. Ao longo de uma semana, ela os leva ao limite. Será que eles conseguirão? Será que ela conseguirá? Masha está disposta a tentar qualquer coisa com o objetivo de curar todos os envolvidos, inclusive ela mesma.

Dia 29

A melhor irmã

Baseada no livro da autora de best-sellers Alafair Burke, esta série de suspense de oito episódios trata de coisas terríveis que afastam as irmãs e, por fim, as unem novamente. Chloe (Jessica Biel), uma executiva de alto nível, vive uma vida fascinante com seu marido advogado Adam (Corey Stoll) e o filho adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan) ao seu lado, enquanto sua irmã afastada Nicky (Elizabeth Banks) luta para sobreviver e se manter longe de perigo. Quando Adam é brutalmente assassinado, o principal suspeito causa um choque em toda a família, reunindo as duas irmãs, enquanto elas tentam desvendar a complicada história familiar para descobrir a verdade por trás de sua morte.

