Prime video: confira as estreias de filmes e séries em outubro de 2025 no streaming

"Tremembé", série de ficção baseada em histórias da penitenciária paulista famosa por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional, é o grande destaque de outubro no Prime Video. Os episódios, protagonizados por Marina Ruy Barbosa (no papel de Suzane von Richthofen, que planejou a morte dos pais) e Bianca Comparato (Anna Carolina Jatobá, condenada pelo assassinato de Isabella Nardoni), entram no ar no dia 31.

Veja outras produções originais da plataforma, que chegam em outubro ao catálogo, abaixo.

FILMES

DIA 1

Um ladrão experiente planeja o maior roubo da sua vida. Parker (Mark Wahlberg), junto com Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) e uma equipe habilidosa, deparam com um golpe que os coloca contra a máfia de Nova York nesta aventura corajosa e inteligente.



DIA 16

Nossa culpa

O casamento de Jenna e Lion prepara o palco para o tão esperado reencontro entre Noah e Nick, algum tempo depois do rompimento. A incapacidade de Nick de perdoar Noah cria uma barreira aparentemente inquebrável entre eles. Ele, agora herdeiro do império de negócios de seu avô, e ela, que está apenas começando sua carreira, resistem a reacender uma chama que ainda arde dentro deles. Mas agora que seus caminhos se cruzaram novamente, será que o amor se mostrará mais forte do que o ressentimento?

SÉRIES

DIA 31

Tremembé

Minissérie de cinco episódios que explora o famoso Complexo Penitenciário de Tremembé, onde estão presos alguns dos condenados mais conhecidos do Brasil, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Roger Abdelmassih e Alexandre Nardoni. Dentro da prisão, a série revela intrigas, alianças improváveis e triângulos amorosos entre os detentos, mesclando histórias verídicas de crimes que abalaram o país com uma reflexão sobre justiça, redenção e as complexas relações humanas em condições extremas. Com Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas e Bianca Comparato.

