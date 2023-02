A- A+

STREAMING Prime Video lança trailer oficial e cartaz de "Daisy Jones & The Six"; confira Baseada no best-seller homônimo de Taylor Jenkins Reid, a série musical dramática estreia globalmente em 3 de março

O Prime Video lançou nesta quinta-feira (16) o cartaz e o trailer oficiais de sua nova série musical dramática, "Daisy Jones & The Six", que também conta com a canção “Look At Us Now (Honeycomb)”, uma das 24 faixas gravadas exclusivamente para a trilha sonora da produção pelo próprio elenco. A série terá novos episódios sendo lançados semanalmente, até dia 24 de março.

Baseado no romance homônimo best-seller de Taylor Jenkins Reid, a trama acompanha a história da icônica banda dos anos 1970, Daisy Jones & The Six, liderada por dois cantores rivais, mas carismáticos, Daisy Jones e Billy Dunne. Atraídos pela química pessoal e artística, sua complicada parceria musical catapultou a banda da obscuridade para uma fama inacreditável. E então, depois de um show esgotado no Soldier Field de Chicago, eles de repente debandaram. Agora, décadas depois, os membros da banda finalmente concordaram em revelar a verdade sobre a separação.

O elenco conta com Riley Keough no papel de Daisy Jones, Sam Claflin como Billy Dune, Camila Morrone como Camila Dunne, Will Harrison como Graham Dunne, Suki Waterhouse como Karen Sirko, Josh Whitehouse como Eddie Roundtree, Sebastian Chacon como Warren Rojas, Nabiyah Be como Simone Jackson e Tom Wright como Teddy Price, com uma participação especial de Timothy Olyphant como Rod Reyes.

Confira trailer:



