Primeira edição da Feira da Orla de Olinda acontece neste sábado (6); saiba mais

A- A+

A primeira edição da Feira da Orla de Olinda, que homenageia a Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda e o mestre cordelista José Evangelista, acontece neste sábado (6), das 16 às 21h30, com o tema ''Pão e Poesia''. O local do evento é no calçadão da praia de Bairro Novo, no trecho entre os restaurantes Gameleira Regional e Estrela de Olinda, com programação gratuita, proporcionando música, artesanato e gastronomia para o público da cidade histórica.



A Feira da Orla de Olinda tem espaço colaborativo com o objetivo de expor produtos de moda autoral, peças de decoração, artigos para casa e gastronomia. Além disso, as alunas da Ginástica da Orla 50+ terão seus trabalhos artesanais expostos. O entretenimento dos adultos será com shows de Luciano Padilha e Jonas Poeta e, para o público infantil, o evento disponibilizará contadores de histórias e brinquedos infláveis.

Serviço

Primeira edição da Feira da Orla de Olinda

Quando: 6 de abril, das 16h às 21h30

Onde: Orla da Praia de Bairro Novo (entre os restaurantes Gameleira Regional e Estrela de Olinda)

Evento gratuito

Veja também

BBB 24 E teve beijo! Matteus e Isabelle cedem à tentação embaixo do edredon do BBB 24; veja momento