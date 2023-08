Primeira edição da festa Tirana aporta na Casa Criatura, em Olinda

A- A+

A festa Tirana ganha a sua primeira edição neste sábado (26), às 16h, na Casa Criatura, em Olinda. O evento, que leva a assinatura do jornalista e DJ Bruno Luiz, busca conectar sons de Pernambuco às tendências do pop latinoamericano.

No line-up da festa, estão ainda os DJs Vands (Brota e DIP), Fernandjinha e Bessoninho (Cuceteiras), Lacerda e Fragozza. Explorando múltiplos gêneros musicais que compõem o cenário pop atual, o projeto abre as portas para sonoridades africanas, latinas, caribenhas e afroamericanas.

A Tirana nasceu de experimentações e escutas de Bruno. Desde a adolescência, o jornalista tem uma proximidade com sons da América Hispânica, mas seu contato com o lado do continente só ocorreu em 2022, quando ele participou de uma formação para profissionais da América Latina e Caribe.



Bruno passou a observar as semelhanças culturais entre o Recife e outros centros urbanos latinoamericanos e caribenhos. “A cidade tem pontos de conexão com o continente, que vão desde o Club Bela Vista à música brega, que é hiperconectada com a bachata caribenha", aponta.

Serviço:

Festa Tirana

Neste sábado (26), às 16h

Na Casa Criatura (Rua de São Bento, 344, Carmo, Olinda)

Ingressos por R$ 45 (segundo lote)



Veja também

TELEVISÃO Tata Werneck brinca com vestido repetido em novela: "Só cabe nos meus peitos"